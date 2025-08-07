Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SHACMAN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SHACMAN VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 07/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SHACMAN VIỆT NAM

Trợ lý kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SHACMAN VIỆT NAM

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Km3, Quốc lộ 2, Phường Phúc Thắng, Phúc Yên, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

• Quản lý, hỗ trợ hoạt động kinh doanh của các đại lý phân phối xe ô tô tải.
• Duy trì mối quan hệ và chăm sóc hệ thống đại lý nhằm đảm bảo doanh số và sự hài lòng của đối tác.
• Theo dõi và đánh giá hiệu quả kinh doanh của từng đại lý, đề xuất các biện pháp cải thiện.
• Chủ động nghiên cứu thị trường, tìm kiếm các đối tác tiềm năng để mở rộng hệ thống phân phối.
• Phối hợp với các bộ phận liên quan để hoàn tất thủ tục ký kết hợp đồng đại lý.
• Thu thập thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh và xu hướng tiêu dùng liên quan đến dòng xe ô tô tải.
• Lập báo cáo định kỳ về tình hình kinh doanh và phát triển đại lý, đưa ra đề xuất chiến lược phù hợp.
• Thực hiện các công việc hành chính và hỗ trợ điều phối theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm trong lĩnh vực bán hàng, ưu tiên ứng viên đã từng làm trong ngành ô tô.
• Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng và xử lý tình huống tốt.
• Năng động, cầu tiến, có tinh thần học hỏi và yêu thích công việc kinh doanh.
• Sẵn sàng di chuyển, làm việc tại nhiều địa phương nếu cần.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SHACMAN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cứng từ 10-15tr, thỏa thuận theo năng lực cụ thể khi phỏng vấn (Không giới hạn theo năng lực của ứng viên)
• Hoa hồng theo quy định của công ty
• Được đào tạo về sản phẩm, kỹ năng bán hàng, kỹ thuật ô tô, chăm sóc khách hàng.
• Cơ hội thăng tiến, môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
• Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật và chính sách công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SHACMAN VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SHACMAN VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN SHACMAN VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Căn hộ văn phòng số 3603, tầng 36, tòa W1, lô đất HH, đường, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

