Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SHACMAN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Km3, Quốc lộ 2, Phường Phúc Thắng, Phúc Yên, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

• Quản lý, hỗ trợ hoạt động kinh doanh của các đại lý phân phối xe ô tô tải.

• Duy trì mối quan hệ và chăm sóc hệ thống đại lý nhằm đảm bảo doanh số và sự hài lòng của đối tác.

• Theo dõi và đánh giá hiệu quả kinh doanh của từng đại lý, đề xuất các biện pháp cải thiện.

• Chủ động nghiên cứu thị trường, tìm kiếm các đối tác tiềm năng để mở rộng hệ thống phân phối.

• Phối hợp với các bộ phận liên quan để hoàn tất thủ tục ký kết hợp đồng đại lý.

• Thu thập thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh và xu hướng tiêu dùng liên quan đến dòng xe ô tô tải.

• Lập báo cáo định kỳ về tình hình kinh doanh và phát triển đại lý, đưa ra đề xuất chiến lược phù hợp.

• Thực hiện các công việc hành chính và hỗ trợ điều phối theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm trong lĩnh vực bán hàng, ưu tiên ứng viên đã từng làm trong ngành ô tô.

• Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng và xử lý tình huống tốt.

• Năng động, cầu tiến, có tinh thần học hỏi và yêu thích công việc kinh doanh.

• Sẵn sàng di chuyển, làm việc tại nhiều địa phương nếu cần.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SHACMAN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cứng từ 10-15tr, thỏa thuận theo năng lực cụ thể khi phỏng vấn (Không giới hạn theo năng lực của ứng viên)

• Hoa hồng theo quy định của công ty

• Được đào tạo về sản phẩm, kỹ năng bán hàng, kỹ thuật ô tô, chăm sóc khách hàng.

• Cơ hội thăng tiến, môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

• Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật và chính sách công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SHACMAN VIỆT NAM

