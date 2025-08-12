Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC THANH PHÁT LAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 50 - 200 Triệu

Mức lương 50 - 200 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 30 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 6 Đinh Thị Thi, KĐT Vạn Phúc, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 50 - 200 Triệu

- KHÔNG CẦN ĐI TÌM KHÁCH HÀNG, ĐƯỢC CẤP DATA NÓNG HÀNG NGÀY

- Tư vấn khách hàng tiềm năng theo data công ty cấp.

- Hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng đi tham quan thực tế dự án.

- Chốt hợp đồng và hoàn tất thủ tục giao dịch cho khách.

- Hỗ trợ khách hàng giải quyết các vấn đề phát sinh sau giao dịch.

Với Mức Lương 50 - 200 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Linh hoạt, nhạy bén, có trách nhiệm, chịu được áp lực công việc;

- Ưu tiên UV từng làm trong lĩnh vực kinh doanh, tài chính, ngân hàng hoặc BĐS.

- ĐỘ TUỔI TUYỂN DỤNG: 23-45T

- Ưu tiên đã có KN BĐS.

- Có khát khao làm giàu từ Bất động sản, đam mê kinh doanh..

- Năng động, nhiệt tình, chịu khó và có tinh thần trách nhiệm cao

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC THANH PHÁT LAND Thì Được Hưởng Những Gì

1. Thu nhập hấp dẫn:

LƯƠNG CỨNG: 9.000.000Đ/THÁNG/26 NGÀY CÔNG.

HOA HỒNG TỪ: 50 TR- 150TR/ GIAO DỊCH (TÙY VÀO GIÁ TRỊ SẢN PHẨM)

THƯỞNG NÓNG, THƯỜNG CHIẾN DỊCH HẤP DẪN.

TỔNG THU NHẬP KHÔNG GIỚI HẠN.

2. Chế độ phúc lợi:

Thưởng lễ, Tết, hiệu suất theo quy định của công ty.

Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

Teambuilding, du lịch nghỉ dưỡng hàng năm.

3. Đào tạo và phát triển:

Được đào tạo bài bản về kỹ năng bán hàng và kiến thức sản phẩm.

DATA NÓNG MỖI NGÀY

Được đào tạo quy trình chốt cọc 10 ngày. CÓ GIAO DỊCH TRONG THÁNG LÀM VIỆC ĐẦU TIÊN

Học hỏi từ đội ngũ chuyên gia và đồng nghiệp giàu kinh nghiệm.

4. Môi trường làm việc:

Môi trường năng động, chuyên nghiệp, hỗ trợ tối đa từ đồng đội và quản lý.

Lộ trình thăng tiến rõ ràng, cơ hội trở thành Trưởng nhóm hoặc Trưởng phòng kinh doanh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC THANH PHÁT LAND

