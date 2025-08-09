Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AN VIỆT SÔNG HỒNG HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa B, TTTM Tasco Mall, 7 - 9 Đ. Nguyễn Văn Linh, Gia Thụy, Long Biên, Quận Long Biên

- Lên kế hoạch tìm kiếm khách hàng tham gia nhượng quyền thương hiệu.

- Tiếp nhận, tư vấn và hỗ trợ khách hàng về các sản phẩm của công ty.

- Theo dõi, hỗ trợ, chăm sóc khách hàng trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ của công ty

- Phối hợp với các bộ phận liên quan đề xuất các ý tưởng, chiến lược kinh doanh và marketing của công ty

- Quản lý theo dõi thông tin khách hàng, thông báo cho quản lý về các vấn đề phản hồi của khách hàng phát sinh, giúp nâng cao chất lượng dịch vụ.

- Làm báo cáo phân tích thị trường - triển khai kế hoạch kinh doanh

- Các yêu cầu khác của cấp trên khi cần

- Ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhượng quyền hoặc bán lẻ, hoặc các ngành điện gia dụng.

- Kỹ năng giao tiếp và trình bày tốt.

- Kỹ năng tổ chức công việc, quản lý thời gian hiệu quả.

- Kiến thức cơ bản về quy trình nhượng quyền, setup quán và vận hành quán.

- Nhiệt tình, chủ động và có khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AN VIỆT SÔNG HỒNG HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cơ bản 10.000.000 – 15.000.000VNĐ/Tháng (Có thể deal lương cơ bản theo năng lực) + hoa hồng theo doanh số

• Thưởng KPI, các khoản thưởng năm, tháng lương 13 theo tình hình kinh doanh và kết quả công việc.

• Chế độ bảo hiểm: BHXH, YT, TN... đóng sau 2 tháng thử việc; 12 ngày phép năm,... chế độ đầy đủ cho người lao động.

• Cơ chế tăng lương định kỳ 1 lần/1 năm dựa trên năng lực, hiệu quả công việc.

