Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CP THUẦN VIỆT GLOBAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 562 Đ. 3 Tháng 2, Phường 14, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Vị trí này làm việc 80% là chăm sóc khách qua các kênh online (web, fb, zalo) và chốt đơn trực tiếp qua cuộc gọi.

1. Tư vấn và bán hàng (80%)

- Tư vấn sản phẩm trực tiếp tại cửa hàng (20%) và trên các kênh online (Web facebook, zalo) (80%).

- Chủ động telesales, tư vấn và lắng nghe nhu cầu khách hàng và đưa ra giải pháp phù hợp (sản phẩm nệm và nội thất giá trị từ 8 – 30 triệu).

- Cập nhật và theo dõi đơn hàng trên hệ thống (Base Retail, Pancake), điều phối giao hàng và thanh toán chính xác.

- Thông báo kịp thời các chương trình khuyến mãi, ưu đãi hấp dẫn nhằm tăng lượng khách quay lại mua hàng.

- Xử lý khiếu nại và thắc mắc của khách hàng một cách nhẹ nhàng, chuyên nghiệp, đảm bảo hài lòng cao nhất.

3. Trưng bày và quản lý sản phẩm (15%)

- Sắp xếp, trưng bày sản phẩm gọn gàng, đẹp mắt, thuận tiện cho khách trải nghiệm.

- Quản lý và theo dõi tình trạng tồn kho, đảm bảo cửa hàng luôn sạch sẽ và chuyên nghiệp.

4. Báo cáo và đề xuất cải tiến (5%)

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam/Nữ. Độ tuổi: 20 - 28

- Tốt nghiệp, Trung cấp, Cao đẳng, Đại Học hoặc có bằng cấp khác liên quan đến bán hàng kinh doanh.

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm bán hàng dịch vụ sales online/telesales với đối tượng khách hàng thu nhập trung bình từ 10 - 20 triệu.

- Ưu tiên ứng viên từng tư vấn các sản phẩm/dịch vụ có giá trị cao từ 8 – 30 triệu, có khả năng chốt đơn ngay trên cuộc gọi.

Kỹ năng chuyên môn:

- Ngoài hình sáng, ưa hình.

- Kỹ năng tư vấn, giao tiếp tốt, giọng nói rõ ràng, ấm áp và thuyết phục.

- Khả năng xử lý từ chối khéo léo, lắng nghe nhu cầu khách hàng, chốt đơn hàng hiệu quả.

- Thành thạo hoặc có khả năng học nhanh các phần mềm quản lý bán hàng (Base Retail, Pancake...).

- Kỹ năng trưng bày và quản lý tồn kho cơ bản.

Thái độ và Kỹ năng mềm

- Tính cách nhiệt tình, vui vẻ, kiên nhẫn.

- Chủ động quản lý công việc, có khả năng tự xây dựng mục tiêu doanh số.

- Thoải mái với công việc xoay ca linh hoạt (nghỉ 1 ngày bất kỳ trong tuần).

Yêu cầu CV ứng tuyển: Thông tin nội dung trong CV chỉnh chu, đầy đủ kinh nghiệm.

Tại CÔNG TY CP THUẦN VIỆT GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Tại sao đây là cơ hội lý tưởng cho bạn?

Nếu bạn đang tìm kiếm một công việc có thu nhập ổn định và cơ hội phát triển lâu dài, Nệm Thuần Việt chính là nơi dành cho bạn.

Chi tiết quyền lợi

- Thu nhập: 15 – 30 triệu (Lương cứng từ 8.5 triệu) + thưởng doanh số không giới hạn, hoàn toàn có thể tăng nếu bạn là “chiến thần chốt đơn.”

- Thu nhập bao gồm 2 phần:

Phần 1: Lương cứng khởi điểm là 8.500.000 đ/tháng - level 1

Phần 2: Hoa hồng

- Công ty áp dụng chính sách lương với 9 level, xét tăng level theo quý.

- Cung cấp hot data (khách hàng đã có nhu cầu) và tư vấn chốt trực tiếp qua cuộc gọi

- Thử việc 2 tháng: 85% lương cứng

Phúc lợi

- Được tự do sáng tạo phương thức tiếp cận khách hàng và không bị giới hạn thu nhập.

- Được khuyến khích sử dụng công nghệ mới để tối ưu hiệu quả công việc.

- Có đồng nghiệp có tinh thần chủ động, trách nhiệm, và muốn phát triển lâu dài trong ngành sales.

- Chia sẻ kết quả hàng năm.

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ.

- 12 ngày nghỉ phép năm, nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật và quy định của công ty.

- Các chế độ phúc lợi: sinh nhật, hiếu, hỉ, quà tặng 8/3, 20/10,... theo chính sách chung của Công ty.

- Được tham gia các chương trình du lịch, hoạt động ngoại khóa, teambuilding hằng năm theo tình hình hoạt động của Công ty.

Cơ hội Phát triển

- Được đào tạo nghiệp vụ: Bán Hàng, Telesale, Sản phẩm, Công nghệ (Pancake, Pos, Kiot, Base, Chat GPT 4.0...)

- Được đào tạo nâng cao: Marketing, Xây dựng thương hiệu kênh Zalo, Facebook,...

- Được đào tạo kỹ năng phát triển cá nhân: OKRs (Quản trị mục tiêu), Kỹ năng lập kế hoạch và các kỹ năng mềm...

- Được đào tạo các kỹ năng chuyên sâu và có lộ trình thăng tiến rõ ràng.

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp, thân thiện, hòa đồng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP THUẦN VIỆT GLOBAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin