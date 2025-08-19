Tuyển Sales Manager HAHA Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu

Mức lương 25 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Phường An Khánh, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Sales Manager Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

Lập kế hoạch kinh doanh theo tháng/quý/năm phù hợp với định hướng công ty.

Triển khai và giám sát thực hiện chỉ tiêu bán hàng theo từng khu vực, kênh phân phố.

Quản lý và phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh: tuyển dụng, đào tạo, giám sát và đánh giá hiệu quả làm việc.

Phân tích thị trường, xu hướng tiêu dùng và đối thủ cạnh tranh để đưa ra chiến lược phù hợp.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ hiệu quả với các nhà phân phối, đại lý, khách hàng trọng điểm.

Phối hợp với phòng Marketing triển khai các chương trình khuyến mãi, hỗ trợ bán hàng.

Đảm bảo trưng bày sản phẩm, độ phủ, tồn kho và luân chuyển hàng hóa tại điểm bán được tối ưu.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát và đề xuất các giải pháp cải thiện hiệu suất kinh doanh.

Thực hiện báo cáo định kỳ cho cấp trên về tình hình kinh doanh và các vấn đề phát sinh.

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing, Kinh tế hoặc các ngành liên quan.

Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong ngành FMCG, trong đó ít nhất 1 năm ở vị trí quản lý kinh doanh.

Có kinh nghiệm thực tiễn trong bán hàng B2C, vận hành hệ thống bán lẻ và các kênh thương mại điện tử/sàn TMĐT.

Hiểu rõ hoạt động vận hành của kênh phân phối GT/MT, đặc biệt là mô hình làm việc với nhà phân phối.

Có kinh nghiệm triển khai và quản lý kênh bán hàng thông qua social commerce là một lợi thế.

Biết sử dụng phần mềm quản lý bán hàng hoặc ERP như SAP là một lợi thế.

Có tinh thần cầu tiến, tư duy linh hoạt, nhanh nhạy trong xử lý tình huống và thích nghi với thay đổi.

Kỹ năng lãnh đạo, giao tiếp, đàm phán và phân tích số liệu tốt.

Tại HAHA Group Thì Được Hưởng Những Gì

Chính sách BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo luật lao động.

Tham gia các chương trình đào tạo nội bộ và cơ hội phát triển nghề nghiệp rõ ràng.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, văn hóa đề cao hiệu quả và hợp tác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HAHA Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin