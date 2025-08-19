Tuyển Sales Manager HAHA Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu

Tuyển Sales Manager HAHA Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu

HAHA Group
Ngày đăng tuyển: 19/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/09/2025
HAHA Group

Sales Manager

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Manager Tại HAHA Group

Mức lương
25 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Phường An Khánh, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Sales Manager Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

Lập kế hoạch kinh doanh theo tháng/quý/năm phù hợp với định hướng công ty.
Triển khai và giám sát thực hiện chỉ tiêu bán hàng theo từng khu vực, kênh phân phố.
Quản lý và phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh: tuyển dụng, đào tạo, giám sát và đánh giá hiệu quả làm việc.
Phân tích thị trường, xu hướng tiêu dùng và đối thủ cạnh tranh để đưa ra chiến lược phù hợp.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ hiệu quả với các nhà phân phối, đại lý, khách hàng trọng điểm.
Phối hợp với phòng Marketing triển khai các chương trình khuyến mãi, hỗ trợ bán hàng.
Đảm bảo trưng bày sản phẩm, độ phủ, tồn kho và luân chuyển hàng hóa tại điểm bán được tối ưu.
Thường xuyên kiểm tra, giám sát và đề xuất các giải pháp cải thiện hiệu suất kinh doanh.
Thực hiện báo cáo định kỳ cho cấp trên về tình hình kinh doanh và các vấn đề phát sinh.

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing, Kinh tế hoặc các ngành liên quan.
Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong ngành FMCG, trong đó ít nhất 1 năm ở vị trí quản lý kinh doanh.
Có kinh nghiệm thực tiễn trong bán hàng B2C, vận hành hệ thống bán lẻ và các kênh thương mại điện tử/sàn TMĐT.
Hiểu rõ hoạt động vận hành của kênh phân phối GT/MT, đặc biệt là mô hình làm việc với nhà phân phối.
Có kinh nghiệm triển khai và quản lý kênh bán hàng thông qua social commerce là một lợi thế.
Biết sử dụng phần mềm quản lý bán hàng hoặc ERP như SAP là một lợi thế.
Có tinh thần cầu tiến, tư duy linh hoạt, nhanh nhạy trong xử lý tình huống và thích nghi với thay đổi.
Kỹ năng lãnh đạo, giao tiếp, đàm phán và phân tích số liệu tốt.

Tại HAHA Group Thì Được Hưởng Những Gì

Chính sách BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo luật lao động.
Tham gia các chương trình đào tạo nội bộ và cơ hội phát triển nghề nghiệp rõ ràng.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, văn hóa đề cao hiệu quả và hợp tác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HAHA Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

HAHA Group

HAHA Group

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Đường 30B, phường An Khánh, Quận 2

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-sales-manager-thu-nhap-25-35-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job368303
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm HAHA Group
Tuyển Sales Manager HAHA Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu
HAHA Group
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO RESOLIST
Tuyển Sales Manager CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO RESOLIST làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO RESOLIST
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM DV Du Lịch Hội An Express
Tuyển Sales Manager Công ty TNHH TM DV Du Lịch Hội An Express làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH TM DV Du Lịch Hội An Express
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm DKSH Vietnam Co., Ltd.
Tuyển Sales Manager DKSH Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
DKSH Vietnam Co., Ltd.
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Mitsubishi Electric Vietnam Co. Ltd.
Tuyển Sales Manager Mitsubishi Electric Vietnam Co. Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Mitsubishi Electric Vietnam Co. Ltd.
Hạn nộp: 14/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Amata City Long Thanh Joint Stock Company
Tuyển Sales Manager Amata City Long Thanh Joint Stock Company làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Amata City Long Thanh Joint Stock Company
Hạn nộp: 04/09/2025
Đồng Nai Hồ Chí Minh Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Mathnasium Việt Nam
Tuyển Sales Manager Mathnasium Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu
Mathnasium Việt Nam
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Cần Thơ Đồng Tháp Đã hết hạn 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VIEN SON COMPUTER TECHNOLOGY COMPANY LIMITED Pro Company
Tuyển Sales Manager VIEN SON COMPUTER TECHNOLOGY COMPANY LIMITED Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VIEN SON COMPUTER TECHNOLOGY COMPANY LIMITED Pro Company
Hạn nộp: 05/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vung Ang II Thermal Power LLC
Tuyển Sales Manager Vung Ang II Thermal Power LLC làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập Thỏa thuận
Vung Ang II Thermal Power LLC
Hạn nộp: 29/08/2025
Hà Tĩnh Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Lotte Property & Development Việt Nam
Tuyển Sales Manager Công ty TNHH Lotte Property & Development Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Lotte Property & Development Việt Nam
Hạn nộp: 30/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUEENLAND
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUEENLAND làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUEENLAND
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG FASTCONS
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG FASTCONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG FASTCONS
Hạn nộp: 24/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 7 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm HAHA Group
Tuyển Sales Manager HAHA Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu
HAHA Group
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO RESOLIST
Tuyển Sales Manager CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO RESOLIST làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO RESOLIST
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM DV Du Lịch Hội An Express
Tuyển Sales Manager Công ty TNHH TM DV Du Lịch Hội An Express làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH TM DV Du Lịch Hội An Express
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm DKSH Vietnam Co., Ltd.
Tuyển Sales Manager DKSH Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
DKSH Vietnam Co., Ltd.
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Mitsubishi Electric Vietnam Co. Ltd.
Tuyển Sales Manager Mitsubishi Electric Vietnam Co. Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Mitsubishi Electric Vietnam Co. Ltd.
Hạn nộp: 14/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Amata City Long Thanh Joint Stock Company
Tuyển Sales Manager Amata City Long Thanh Joint Stock Company làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Amata City Long Thanh Joint Stock Company
Hạn nộp: 04/09/2025
Đồng Nai Hồ Chí Minh Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Mathnasium Việt Nam
Tuyển Sales Manager Mathnasium Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu
Mathnasium Việt Nam
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Cần Thơ Đồng Tháp Đã hết hạn 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VIEN SON COMPUTER TECHNOLOGY COMPANY LIMITED Pro Company
Tuyển Sales Manager VIEN SON COMPUTER TECHNOLOGY COMPANY LIMITED Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VIEN SON COMPUTER TECHNOLOGY COMPANY LIMITED Pro Company
Hạn nộp: 05/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vung Ang II Thermal Power LLC
Tuyển Sales Manager Vung Ang II Thermal Power LLC làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập Thỏa thuận
Vung Ang II Thermal Power LLC
Hạn nộp: 29/08/2025
Hà Tĩnh Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Lotte Property & Development Việt Nam
Tuyển Sales Manager Công ty TNHH Lotte Property & Development Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Lotte Property & Development Việt Nam
Hạn nộp: 30/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Sales Manager TNHH Bảo hiểm nhân thọ Mirae Asset Prévoir Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận TNHH Bảo hiểm nhân thọ Mirae Asset Prévoir Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Sales Manager Vung Ang II Thermal Power LLC làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập Thỏa thuận Vung Ang II Thermal Power LLC
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Manager VIEN SON COMPUTER TECHNOLOGY COMPANY LIMITED Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận VIEN SON COMPUTER TECHNOLOGY COMPANY LIMITED Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Sales Manager Mathnasium Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu Mathnasium Việt Nam
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Sales Manager Amata City Long Thanh Joint Stock Company làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận Amata City Long Thanh Joint Stock Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Manager Công ty TNHH TM DV Du Lịch Hội An Express làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH TM DV Du Lịch Hội An Express
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Sales Manager CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO RESOLIST làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO RESOLIST
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Sales Manager HAHA Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu HAHA Group
25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm