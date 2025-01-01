Công việc Sales Manager

Trong bối cảnh thị trường việc làm ngày càng cạnh tranh khốc liệt, việc làm Sales Manager trở thành vị trí được nhiều người ao ước nhất, với mức lương hấp dẫn từ 20.000.000 - 50.000.000 VNĐ/tháng. Tuy nhiên, để đạt được vị trí này, ứng viên cần phải đáp ứng những tiêu chí cao mà doanh nghiệp yêu cầu.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm Sales Manager

Sales Manager là vị trí quản lý trung cấp trong phòng kinh doanh, đảm nhận vai trò giám sát và điều phối mọi hoạt động bán hàng của công ty. Họ thực hiện nhiệm vụ xây dựng, triển khai các kế hoạch kinh doanh nhằm cải thiện sản phẩm, dịch vụ cũng như nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Một Sales Manager thành công không chỉ có hiểu biết sâu sắc về các sản phẩm, dịch vụ họ cung cấp, mà còn phải là bậc thầy trong việc thiết lập, duy trì mối quan hệ với khách hàng. Nhờ vậy, họ có thể thu hút khách hàng mới, tăng trưởng doanh số và tối đa hóa lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Trong bối cảnh thị trường kinh doanh không ngừng phát triển và cạnh tranh ngày càng khốc liệt, vai trò của người quản lý trở nên đặc biệt quan trọng trong mỗi doanh nghiệp, dẫn đến nhu cầu tuyển dụng tăng cao. Dự báo trong năm 2024, nhu cầu tuyển dụng Sales Manager tại Việt Nam tăng khoảng 15% so với năm 2023, đặc biệt trong các lĩnh vực như bảo hiểm, dược phẩm, thực phẩm và công nghệ.

Sales Manager cần hiểu biết sâu sắc về các sản phẩm, dịch vụ họ cung cấp

2. Mức lương trung bình của Sales Manager

Theo tìm hiểu của Job3s.ai, mức lương trung bình của việc làm Sales Manager tại Việt Nam dao động từ 20.000.000 - 50.000.000 VNĐ/tháng, bao gồm lương cơ bản và các khoản thưởng, hoa hồng. Con số này biến động phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Cụ thể:

Tính chất công việc: Mức lương của Sales Manager còn phụ thuộc vào tính chất công việc mà họ đảm nhận. Những người làm việc trong lĩnh vực cần nhiều kỹ năng chuyên môn hoặc có trách nhiệm cao hơn thường nhận được mức lương hấp dẫn hơn.

Theo khu vực: Khu vực làm việc cũng là yếu tố quyết định. Các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM sẽ có mức lương cao hơn so với các địa phương khác, do chi phí sinh hoạt và nhu cầu tuyển Sales Manager lớn hơn.

Theo lĩnh vực: Sales Manager làm việc trong các lĩnh vực đặc thù như ngân hàng, bảo hiểm hay bất động sản đôi khi sẽ có thu nhập cao hơn so với những người làm việc trong ngành tiêu dùng hoặc dịch vụ thông thường.

Theo kinh nghiệm: Kinh nghiệm làm việc cũng là yếu tố quan trọng quyết định đến mức lương. Những Sales Manager dày dạn kinh nghiệm (từ 4 - 5 năm) sẽ được trả mức lương cao hơn, phản ánh giá trị và kỹ năng mà họ mang lại cho doanh nghiệp.

Theo quy mô doanh nghiệp: Quy mô của doanh nghiệp cũng ảnh hưởng lớn đến mức lương. Các công ty lớn hoặc công ty quốc tế có khả năng chi trả mức lương cạnh tranh hơn, mang lại nhiều phúc lợi hấp dẫn cho nhân viên của họ.

Đặc biệt, những Sales Manager làm việc tại các công ty lớn, những tập đoàn quốc tế hoặc trong các ngành nghề đặc thù như bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản có thể nhận được mức lương dao động từ 55 triệu đến 80 triệu đồng mỗi tháng, thậm chí còn cao hơn nữa.

Mức lương trung bình của việc làm Sales Manager dao động từ 20.000.000 - 50.000.000

3. Mô tả chi tiết về việc làm Sales Manager

Việc làm Sales Manager giữ vai trò quan trọng trong việc tăng doanh thu cho doanh nghiệp thông qua việc xây dựng, triển khai các chiến lược bán hàng hiệu quả. Dưới đây là các nhiệm vụ chủ yếu mà họ thường đảm nhận:

Xây dựng mục tiêu doanh số: Sales Manager đặt ra mục tiêu doanh thu cụ thể, rõ ràng cho cả nhóm bán hàng nhằm định hướng hoạt động của cả team.

Lập và triển khai chiến lược bán hàng: Họ thiết kế các chiến lược tiếp cận khách hàng, tối ưu hóa quy trình bán hàng và đảm bảo rằng nhóm thực hiện đúng theo kế hoạch đề ra.

Tuyển dụng, đào tạo đội ngũ bán hàng: Sales Manager có trách nghiệm tìm kiếm, lựa chọn nhân viên bán hàng tiềm năng, đồng thời tổ chức các khóa đào tạo nhằm nâng cao kỹ năng, kiến thức cho đội ngũ.

Phân công, theo dõi hiệu suất nhân viên: Sales Manager sẽ là người phụ trách phân chia công việc cho từng nhân viên, đồng thời theo dõi hiệu suất làm việc của họ để đảm bảo đạt được mục tiêu chung của bộ phận.

Tạo động lực và hỗ trợ đội ngũ bán hàng: Họ đóng vai trò như một nhà lãnh đạo nhỏ, tạo động lực cho nhân viên thông qua các chương trình khen thưởng và hỗ trợ từ xa trong quá trình làm việc.

Tìm kiếm, phát triển khách hàng: Sales Manager cần thường xuyên tìm kiếm, mở rộng mối quan hệ với khách hàng tiềm năng để tăng doanh số và tạo dựng mạng lưới khách hàng ổn định.

Thương lượng giá và hợp đồng: Họ chịu trách nhiệm thương lượng các điều khoản hợp đồng với khách hàng, đảm bảo rằng cả hai bên đều đạt được lợi ích tối ưu.

Theo dõi doanh số, điều chỉnh chiến lược: Sales Manager bắt buộc phải liên tục theo dõi doanh số bán hàng và phân tích kết quả để điều chỉnh chiến lược bán hàng khi cần thiết, nhằm tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Xử lý khiếu nại và giải quyết vấn đề: Nếu khách hàng có bất kỳ khiếu nại hay phản hồi tiêu cực nào trong quá trình mua hàng, Sales Manager sẽ là người trực tiếp giải quyết. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng, đồng thời bảo vệ hình ảnh thương hiệu.

Nghiên cứu thị trường, đối thủ: Nghiên cứu thị trường và đối thủ cũng là một trong các nhiệm vụ chính của Sales Manager, việc này đảm bảo họ nắm bắt xu hướng thị trường, từ đó xây dựng các chiến lược bán hàng phù hợp.

Sales Manager giữ vai trò quan trọng trong việc tăng doanh thu cho doanh nghiệp

4. Yêu cầu của đối với việc làm Sales Manager

Việc làm Sales Manager không chỉ có mức lương hấp dẫn mà còn yêu cầu ứng viên sở hữu các kỹ năng và phẩm chất quan trọng. Dưới đây là những yêu cầu chính mà một Sales Manager cần có:

Kỹ năng lãnh đạo: Ứng viên cần có khả năng giám sát, quản lý và đào tạo đội ngũ bán hàng, đảm bảo nhóm hoạt động hiệu quả và đạt mục tiêu doanh thu.

Kỹ năng giao tiếp: Giao tiếp hiệu quả với khách hàng, cấp trên và các bộ phận khác trong doanh nghiệp để tạo ra môi trường làm việc tích cực và hợp tác.

Kỹ năng xử lý tình huống: Sales Manager cần đối mặt với những tình huống bất ngờ một cách bình tĩnh, biết phân tích và đưa ra các giải pháp hợp lý để giải quyết vấn đề.

Khả năng chịu áp lực: Duy trì sự tỉnh táo và tập trung cao độ trong môi trường kinh doanh căng thẳng, đưa ra quyết định đúng đắn và linh hoạt.

Luôn cập nhật xu hướng mới: Sẵn sàng học hỏi, cập nhật các xu hướng mới từ thị trường, liên tục cải tiến quy trình bán hàng để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Kỹ năng tiếp thị: Tạo ra các chiến lược tiếp thị bán hàng hiệu quả, từ đó, có thể tiếp cận đúng đối tượng khách hàng mục tiêu, góp phần tăng trưởng doanh thu cho công ty.

Thành thạo các phần mềm hỗ trợ công việc: Biết cách quản lý thông tin khách hàng, đồng thời tối ưu hóa quy trình bán hàng bằng cách sử dụng các công nghệ tiên tiến, hiện đại.

Với những yêu cầu này, Sales Manager không chỉ là người dẫn dắt đội ngũ bán hàng mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển chiến lược kinh doanh và thúc đẩy sự tăng trưởng bền vững cho công ty.

Hiện nay, việc làm Sales Manager đang trở thành mục tiêu sự nghiệp hấp dẫn với nhiều người nhờ mức lương hấp dẫn từ 20.000.000 đến 50.000.000 VNĐ mỗi tháng, tùy thuộc vào kinh nghiệm và quy mô doanh nghiệp. Nhu cầu cao về quản lý bán hàng ở nhiều lĩnh vực khiến đây trở thành lựa chọn nghề nghiệp tiềm năng cho những ai đam mê kinh doanh và muốn khẳng định bản thân trong môi trường cạnh tranh.