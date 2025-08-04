Tuyển Sales Manager VIEN SON COMPUTER TECHNOLOGY COMPANY LIMITED Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 122 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Tây, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Sales Manager Với Mức Lương Thỏa thuận

1/ Đảm bảo mục tiêu doanh thu

• Thiết lập các mục tiêu kinh doanh theo yêu cầu của Giám đốc bán hàng gồm: dự đoán và phát triển các chỉ tiêu kinh doanh hàng năm cho khu vực; lập dự án doanh số và lợi nhuận cho các sản phẩm hiện có và sản phẩm mới.

• Đề xuất, thực hiện các chương trình kinh doanh.

• Duy trì số lượng kinh doanh, giá bán nhằm giữ mức cung cầu hiện thời. Thiêt lập và điều chỉnh giá bán bằng việc kiểm tra giá cả, sự cạnh tranh, cung cầu.

• Cân đối chỉ tiêu doanh thu cho từng kênh bán hàng.

• Quyết định phân bổ khách hàng, chia chỉ tiêu doanh số bán hàng, độ phủ cho các nhân sự trực thuộc

• Duy trì và phát triển các mối quan hệ kinh doanh với đối tác, nhà cung cấp, đại lý

• Lên kế hoạch nhập hàng theo từng Tháng/Quý

• Theo dõi kết quả thực hiện và báo cáo hàng tháng/quý/năm theo yêu cầu

2/ Tài chính

• Lập kế hoạch ngân sách bán hàng và các biện pháp để kiểm soát chi phí, phân tích chi phí của ngành hàng

3/ Quản lý nhân sự

• Quản trị đội ngũ bán hàng trực tiếp: Huấn luyện nhân viên bán hàng, thiết lập các tiêu chuẩn về kết quả hoạt động, phát triển cho các nhân viên trực thuộc.

• Hỗ trợ tuyển dụng, kỷ luật, khen thưởng, nâng lương, điều động, cấp phép cho cho các nhân sự trực thuộc

• Đề xuất kế hoạch tuyển dụng, đào tạo nhân sự hàng năm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1/ Trình độ học vấn /chuyên môn

• Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh/Marketing hoặc các ngành liên quan.

Trình độ ngoại ngữ /tin học

• Tiếng Anh giao tiếp tốt, đọc hiểu tài liệu tốt.

• Thành thạo vi tính, các ứng dụng tin học văn phòng

2/ Năng lực /kỹ năng

• Kỹ năng: quản lý đội nhóm; thiết lập chiến lược, mục tiêu; phân tích dữ liệu, so sánh sản phẩm; tạo dựng kế hoạch, thương thảo, quản lý tồn kho, giao tiếp tốt, tiếp thu và truyển đạt thông tin tốt;

• Làm việc được dưới áp lực cao

3/ Kinh nghiệm làm việc

• Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm quản lý & điều hành team kinh doanh

• Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng trong lĩnh vực ICT (Laptop, LCD, Máy in, Linh phụ kiện máy tính, Dự án IT…)

Tại VIEN SON COMPUTER TECHNOLOGY COMPANY LIMITED Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập, thưởng, phúc lợi cạnh tranh

• Review lương định kỳ hằng năm

• Tham gia các chế độ BHXH, BHYT,... theo quy định

• Tham gia Chương trình Chăm sóc sức khỏe VSC Care + Khám sức khỏe định kỳ

• Phúc lợi khác: Thưởng lễ, Tết, sinh nhật, chế độ hiếu hỉ…

• Môi trường làm việc năng động, trẻ trung với nhiều hoạt động đào tạo, hoạt động phong trào, thể thao năng động, Team building, Company trip…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VIEN SON COMPUTER TECHNOLOGY COMPANY LIMITED Pro Company

