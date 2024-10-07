Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty TNHH Thakral One chi nhánh Hà Nội làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Thakral Group Việt Nam, thuộc Thakral Group, Singapore, là nhà cung cấp giải pháp tổng thể về CNTT và nhà phân phối hàng điện tử và hàng tiêu dùng hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi đang tìm kiếm Nhân viên Kinh doanh Đại lý (Channel Business Development) tại Thành phố Hồ Chí Minh để thúc đẩy doanh số bán hàng ngành hàng đồ gia dụng, bao gồm nhưng không giới hạn ở đồ gia dụng nhà bếp. Ứng viên đạt yêu cầu sẽ chịu trách nhiệm xây dựng mạng lưới đại lý và đại lý bán lẻ mạnh mẽ, triển khai các chiến lược bán hàng hiệu quả để tối đa hóa doanh thu và tìm kiếm các cơ hội kinh doanh mới trong thị trường.

Xây dựng và duy trì mạng lưới đại lý và nhà bán lẻ mạnh mẽ để tăng cường phân phối sản phẩm và hiện diện trên thị trường. Phát triển và thực hiện các chiến lược bán hàng phù hợp với mục tiêu của công ty để đạt được mục tiêu bán hàng và tối đa hóa doanh thu. Xác định và theo đuổi các cơ hội kinh doanh mới trong lĩnh vực đồ gia dụng nhà bếp để mở rộng thị trường. Thiết lập và duy trì mối quan hệ chặt chẽ với các đại lý và nhà bán lẻ, cung cấp các hỗ trợ cần thiết. Tiến hành nghiên cứu thị trường, theo dõi xu hướng thị trường và hoạt động của đối thủ cạnh tranh để thông báo các chiến lược bán hàng và cải thiện vị thế sản phẩm. Chuẩn bị và trình bày các bài thuyết trình bán hàng cho các khách hàng tiềm năng. Theo dõi hiệu suất bán hàng, phân tích dữ liệu và cung cấp báo cáo thường xuyên về tiến độ so với mục tiêu cho Quản lý/Ban Giám đốc. Hợp tác với các nhóm tiếp thị để đảm bảo sự thống nhất về các hoạt động khuyến mại và ra mắt sản phẩm. Tham dự các hội chợ hoặc sự kiện thương mại trong ngành để quảng bá sản phẩm và kết nối với các đối tác tiềm năng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp nghành Quản trị kinh doanh, Tiếp thị hoặc các lĩnh vực liên quan. Từ 3 năm kinh nghiệm làm việc với trách nhiệm tương tự Kinh nghiệm đã được chứng minh trong lĩnh vực bán hàng, có thành tích đạt được mục tiêu bán hàng, đặc biệt trong lĩnh vực hàng tiêu dùng là 1 lợi thế. Giao tiếp được cả tiếng Anh và tiếng Việt Có kỹ năng giao tiếp và tương tác hiệu quả với khách hàng. Có kỹ năng đàm phán và khả năng chốt sale. Có tinh thần cầu tiến và có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm.

Tại Công ty TNHH Thakral One chi nhánh Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cứng + thưởng hấp dẫn, thoả thuận theo kinh nghiệm và năng lực ứng viên Môi trường doanh nghiệp nước ngoài chuyên nghiệp, quy trình và chế độ rõ ràng, cơ hội được đào tạo, trau dồi kĩ năng, chuyên môn để phát triển toàn diện Review lương hàng năm, thăng tiến theo năng lực Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Lương tháng 13, nghỉ và thưởng công đoàn các dịp lễ, Tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thakral One chi nhánh Hà Nội

