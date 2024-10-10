Tuyển IT Project Management Công Ty Cổ Phần Công Nghệ SellerSmith làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 1 USD

Mức lương Từ 1 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: A1L2 - 08, Tầng 2, tòa A2, Ecolife Capitol, 58 Tố Hữu, P. Trung Văn, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc IT Project Management Với Mức Lương Từ 1 USD

Lập kế hoạch, tư vấn và tiến hành triển khai Scrum trong các dự án phần mềm theo định hướng công ty. Đảm bảo các sự kiện Scrum được thực hiện một cách tích cực, hiệu quả, đúng timebox Scrum quy định. Điều phối và sắp xếp công việc đảm bảo Scrum framework hoạt động đúng cách, hiệu quả. Theo dõi, giám sát quá trình thực hiện Scrum. Loại bỏ các trở ngại ảnh hưởng đến tiến độ của nhóm Scrum. Giúp nhóm Scrum tập trung vào việc tạo ra các Increment có giá trị cao đáp ứng DoD. Hỗ trợ Product Owner tìm các kỹ thuật để xác định mục tiêu sản phẩm và quản lý backlog hiệu quả. Huấn luyện và đào tạo các thành viên trong nhóm hiểu rõ về Scrum framework, nguyên tắc áp dụng và cách thức thực hiện. Loại bỏ rào cản giữa các bên liên quan và nhóm Scrum. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý.

Với Mức Lương Từ 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cử nhân các chuyên ngành liên quan Chứng chỉ “Certified Scrum Master” (CSM) hoặc tương đương là lợi thế. Có từ 1 năm kinh nghiệm làm Scrum Master trong môi trường phát triển phần mềm Agile Hiểu biết về các nguyên tắc, thực hành và khung làm việc Agile (Scrum, Kanban, v.v.). Kỹ năng giao tiếp, điều phối tốt. Khả năng dẫn dắt và tạo ảnh hưởng đến nhóm mà không quản lý trực tiếp. Kinh nghiệm sử dụng các công cụ Agile như Jira/ G-Suites, Confluence hoặc tương tự. Khả năng quản lý nhiều ưu tiên trong một môi trường làm việc nhanh nhạy. Tiếng anh giao tiếp được trong công việc.

Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ SellerSmith Thì Được Hưởng Những Gì

Lương chính: TỪ $1000/tháng, thương lượng tuỳ khả năng. Xét tăng lương 6 tháng/ lần. Thưởng định kỳ theo quý dựa trên đóng góp và kết quả thực tế của sản phẩm. Thưởng tháng 13 và các bảo hiểm đầy đủ theo pháp luật. Được cấp thiết bị cá nhân Macbook Pro trong ngày làm việc đầu tiên. Workspace linh hoạt trong không gian làm việc chung, tuỳ theo team dự án. Ăn nhẹ sáng, ăn trưa, ăn chiều và tủ đồ ăn vặt miễn phí tại văn phòng. Khám sức khỏe tổng quát định kỳ miễn phí 1 lần/ năm tại các bệnh viện lớn. Company trip dài ngày nước ngoài 1 lần/ năm. 1 ngày làm việc remote mỗi tháng nhằm thay đổi môi trường làm việc. Tham dự các hội thảo nội bộ và tiếp cận với những khoá học mất phí tại công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ SellerSmith

