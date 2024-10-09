Tuyển IT Project Management Ngân Hàng TMCP An Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển IT Project Management Ngân Hàng TMCP An Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Ngân Hàng TMCP An Bình
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/11/2024
Ngân Hàng TMCP An Bình

IT Project Management

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT Project Management Tại Ngân Hàng TMCP An Bình

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Đống Đa

Mô Tả Công Việc IT Project Management Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Thực hiện vai trò Scrum Master đối với các Scrum Team
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Ngân Hàng TMCP An Bình Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TMCP An Bình

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ngân Hàng TMCP An Bình

Ngân Hàng TMCP An Bình

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1,2,3 Tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

