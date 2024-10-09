Tuyển IT Project Management Ngân Hàng TMCP An Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Đống Đa

Mô Tả Công Việc IT Project Management Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Thực hiện vai trò Scrum Master đối với các Scrum Team

Thực hiện và đảm bảo các sự kiện (event) được thực hiện một cách tích cực, hiệu quả, đúng giờ và trong khoảng thời gian quy định (timebox) Hỗ trợ đội nhóm trong việc xây dựng team tự quản (self-management) và team liên chức năng (cross-functionality) Giúp các nhóm cải thiện năng lực, hiệu quả thực thi thông qua thực hành Scrum, ví dụ: đánh giá sự thành thục/trưởng thành, cải tiến kế hoạch, hoạt động đào tạo & huấn luyện. Hướng dẫn các Scrum team lập kế hoạch và kiểm soát kế hoạch (Sprint plan, Monthly plan,...) hiệu quả. Tham gia đào tạo và hướng dẫn các Scrum team sử dụng các công cụ Agile như: Jira, Confluence, Trello, Miro. Loại bỏ những rào cản đến tiến độ của Scrum team. Giúp team tập trung vào phát triển sản phẩm chất lượng và có giá trị cao (high value increment) Hỗ trợ Product PO các kỹ thuật để quản lý backlog hiệu quả Giúp Scrum team hiểu về sự cần thiết và đảm bảo các item trên backlog phải được mô tả rõ ràng, súc tích. Hỗ trợ trong việc lập kế hoạch dựa trên việc liên tục xem xét đánh giá hiện trạng hiện tại (inspect)

2. Lan tỏa văn hóa Agile trong tổ chức:

Luôn là thành viên dẫn đầu trong việc chuyển đổi Scrum/Agile trong tổ chức Tham gia xây dựng các tài liệu về Agile/Scale Agile và lan tỏa văn hóa Agile trong tổ chức Tham gia các chương trình giúp tổ chức hiểu về Scrum và cách thực hành nhằm thiết lập Scrum trong tổ chức. Hỗ trợ loại bỏ những cản trở các bên liên quan đến Scrum team được phụ trách

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên liên quan tới các chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh. Chứng chỉ Scrum chuyên nghiệp, ví dụ: A-CSM hoặc PSM II. Những thứ khác như PMP, PMI-ACP, Lean, Six Sigma, Agile Project Management là một điểm cộng. Kinh nghiệm: từ 2 năm làm việc trong các dự án kỹ thuật với vai trò Scrum Master ở các công ty công nghệ, ngân hàng, tài chính Kiến thức cơ bản về Scrum/Agile: về lý thuyết, cách thức hoạt động, các vai trò (roles), các sự kiện (events). Sử dụng các công cụ Agile, ví dụ: Jira, Confluence, Miro, Trello Kiến thức về quản lý rủi ro (Risk Management) Kiến thức về xử lý khi có xung đột (Conflict Management) Có khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh. Kỹ năng làm việc nhóm Kỹ năng giao tiếp và trình bày Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý thời gian hiệu quả Kỹ năng giải quyết vấn đề Tư duy logic Kỹ năng lập báo cáo, xây dựng báo cáo trên Excel, PowerPoint

Tại Ngân Hàng TMCP An Bình Thì Được Hưởng Những Gì

Lương và phúc lợi hấp dẫn:

Mức lương cạnh tranh, phản ánh trực tiếp kỹ năng và kinh nghiệm của ứng viên (chi tiết sẽ được thảo luận trong buổi phỏng vấn) 13 ngày nghỉ phép linh hoạt, bao gồm ngày sinh nhật và các dịp quan trọng khác Bảo hiểm đầy đủ theo luật lao động, cùng với ABBANK CARE - chương trình phúc lợi bổ sung đặc biệt dành cho ABBankers Lãi suất vay ưu đãi - Quyền lợi đặc biệt dành cho nhân viên ABBANK

Cơ hội phát triển nghề nghiệp hấp dẫn:

Gia nhập các dự án chuyển đổi quy mô lớn, cộng tác cùng các chuyên gia hàng đầu để áp dụng công nghệ mới nhất trong ngành ngân hàng Lộ trình phát triển sự nghiệp rõ ràng, được tạo điều kiện cho cả sự phát triển kỹ thuật và quản lý Hỗ trợ đào tạo và chứng chỉ trong lĩnh vực IT, ngân hàng/tài chính

Môi trường làm việc năng động:

Mô hình làm việc linh hoạt, trẻ trung, khuyến khích đổi mới và sáng tạo Văn phòng được trang bị hiện đại, kèm theo các thiết bị tiên tiến nhất dành cho nhân viên Tổ chức thường xuyên các hoạt động ngoại khóa (team building, hội thảo, và các sự kiện văn nghệ), tạo điều kiện cho nhân viên gắn kết và phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TMCP An Bình

