Tuyển IT Project Management CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GOBUY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 35 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GOBUY VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 20/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/12/2024
IT Project Management

Mức lương
20 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 497 Đường Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc IT Project Management Với Mức Lương 20 - 35 Triệu

Với Mức Lương 20 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Có chứng chỉ Certified Scrum Master (CSM) hoặc chứng chỉ liên quan đến Agile như PMI-ACP, SAFe hoặc PSM.
-Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm Scrum Master, ưu tiên trong lĩnh vực HR Tech, EdTech hoặc các dự án công nghệ cao.
-Kỹ năng quản lý nhóm, giải quyết xung đột và điều phối công việc hiệu quả.
-Kỹ năng giao tiếp và truyền đạt tốt, có khả năng làm việc với nhiều phòng ban và đối tác khác nhau.
-Hiểu biết sâu về quy trình phát triển phần mềm Agile/Scrum, có kinh nghiệm với các công cụ quản lý dự án như Jira, Confluence hoặc Trello.
-Ưu tiên ứng viên có kiến thức về công nghệ HR Tech và EdTech.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GOBUY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

-Môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo và thân thiện.
-Cơ hội được làm việc với các dự án công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực HR Tech và EdTech, với nhiều thử thách và cơ hội phát triển bản thân.
-Lương thưởng cạnh tranh và các phúc lợi khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GOBUY VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 8. tòa nhà 34 Pasteur, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM

