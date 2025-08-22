Tuyển Video Editor Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Saigon Pearl - 92 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 7

Mô tả công việc

• Lên ý tưởng và thực hiện video quảng cáo, giới thiệu các dự án bất động sản, và các hoạt động, sự kiện nội bộ của công ty.

• Quay - dựng, chỉnh sửa, cắt ghép, xử lý âm thanh, tạo hiệu ứng,...thành một video hoàn chỉnh theo yêu cầu của cấp trên. (Dựa trên những video và hình ảnh phối cảnh có sẵn, hoặc đi quay thực tế nếu cần)

• Phối hợp cùng phòng Marketing phát triển nội dung các kênh mạng xã hội (Facebook, Youtube, Tiktok,...) về các dự án bất động sản và thương hiệu của công ty.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp ngành liên quan đến truyền thông đa phương tiện, marketing, đồ hoạ quảng cáo,... Cao đẳng trở lên.

• Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí video editor.

• Sử dụng thành thạo Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, Adobe Audition hoặc các phần mềm tương đương.

• Biết sử dụng Adobe Photoshop, Adobe Illustrators để chỉnh sửa hình ảnh là một lợi thế.

• Có kiến thức và biết sử dụng các thiết bị chuyên dụng để quay phim và chụp ảnh (Biết sử dụng flycam là một lợi thế)

Tại Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin