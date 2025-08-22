Tuyển Brand Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA Pro Company
Ngày đăng tuyển: 22/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/09/2025
Brand Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Brand Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tòa nhà Vista, Đường Võ Nguyên Giáp, An Phú, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Brand Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Hoạch định chiến lược, mục tiêu phát triển của Phòng Marketing.
Xây dựng định vị thương hiệu Công ty, ngành hàng trên thị trường.
Xây dựng kế hoạch thương hiệu và phát triển sản phẩm mới.
Triển khai và kiểm soát thương hiệu Công ty, sản phẩm.
Quản lý nội dung truyền thông, hình ảnh thương hiệu và quan hệ đối tác.
Thiết kế và quản lý ấn phẩm truyền thông, nhận diện thương hiệu, thư viện hình ảnh của Công ty.
Tham mưu cho Ban Giám đốc về các vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn.
Quản lý nguồn nhân lực.
Quản lý chi phí hoạt động của Bộ phận.
Quản lý tài sản được giao phục vụ cho hoạt động của Bộ phận.
Quản lý rủi ro.
Duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng tại Bộ phận.
Thực hiện báo cáo định kỳ tình hình hoạt động của Bộ phận.
Thực hiện các công tác khác theo yêu cầu của Ban Tổng Giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc liên quan.
Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm Marketing/Branding trong FMCG, 3 năm ở vị trí quản lý.
Hiểu biết sâu về chiến lược thương hiệu, Trade Marketing, Digital & ATL/BTL.
Kỹ năng lãnh đạo, phân tích thị trường, quản lý ngân sách và định hướng chiến lược.
Thành thạo tiếng Anh, ưu tiên ứng viên từng làm việc tại tập đoàn FMCG.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.
Thưởng T13, Các ngày Lễ-Tết, thưởng theo kết quả kinh doanh.
Chính sách phúc lợi đầy đủ: BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép năm.
Cơ hội tham gia các khóa đào tạo nâng cao, phát triển nghề nghiệp.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, nhiều thử thách và cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA Pro Company

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA Pro Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 7 của Tòa Nhà Vista Tower 628C Võ Nguyên Giáp, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, Tp. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

