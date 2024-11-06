Tuyển Sales Giáo dục/Khoá học CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN MARKETING ONLINE làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 12 Triệu

Tuyển Sales Giáo dục/Khoá học CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN MARKETING ONLINE làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN MARKETING ONLINE
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN MARKETING ONLINE

Sales Giáo dục/Khoá học

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Giáo dục/Khoá học Tại CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN MARKETING ONLINE

Mức lương
5 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 67 Nam Dư Lĩnh Nam, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Sales Giáo dục/Khoá học Với Mức Lương 5 - 12 Triệu

Tìm kiếm, khai thác khách hàng tiềm năng thông qua các kênh online, offline.
Tư vấn, giới thiệu các khóa học phù hợp với nhu cầu của khách hàng.
Thực hiện các cuộc gọi để giới thiệu sản phẩm, dịch vụ.
Chăm sóc khách hàng, giải đáp các thắc mắc, hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình học.
Theo dõi, cập nhật thông tin về nhu cầu, thị trường, đối thủ cạnh tranh.
Thực hiện các báo cáo, phân tích kết quả kinh doanh.
Tham gia các hoạt động marketing, truyền thông của công ty.

Với Mức Lương 5 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.
Năng động, nhiệt tình, có khả năng giao tiếp tốt.
Kỹ năng thuyết phục, đàm phán, xử lý tình huống tốt.
Có kiến thức về marketing online, các kênh mạng xã hội.
Yêu thích lĩnh vực giáo dục, có mong muốn phát triển bản thân.

Tại CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN MARKETING ONLINE Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo bài bản về kỹ năng bán hàng, kiến thức sản phẩm.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.
Thu nhập hấp dẫn, cạnh tranh theo năng lực.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN MARKETING ONLINE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN MARKETING ONLINE

CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN MARKETING ONLINE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 67 Nam Dư - Hoàng Mai - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-telesale-thu-nhap-5-12-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job243398
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm EDUNETWORK PTY LTD
Tuyển Sales thu nhập 10 - 16 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
EDUNETWORK PTY LTD
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Đại Học Hoa Sen Pro Company
Tuyển Chuyên Viên Tư Vấn Tuyển Sinh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Trường Đại Học Hoa Sen Pro Company
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH DNXH Thế hệ số
Tuyển Trưởng Phòng Kinh Doanh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Khánh Hòa
Công ty TNHH DNXH Thế hệ số
Hạn nộp: 31/12/2024
Khánh Hòa Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ
Tuyển Sale Tour Du Lịch thu nhập 8 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH đầu tư và phát triển giáo dục Hùng Vương
Tuyển Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Phú Thọ
Công ty TNHH đầu tư và phát triển giáo dục Hùng Vương
Hạn nộp: 28/12/2024
Phú Thọ Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đào tạo công nghệ ITPlus
Tuyển Đi Làm Ngay thu nhập Tới 50 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty cổ phần đào tạo công nghệ ITPlus
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 50 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MARATHON EDUCATION
Tuyển Vice President thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH MARATHON EDUCATION
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Đào tạo - Kiểm định - Đo kiểm môi trường
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập 7 - 8 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty CP Đào tạo - Kiểm định - Đo kiểm môi trường
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & ĐÀO TẠO ĐẠI DƯƠNG
Tuyển Trưởng Phòng Kinh Doanh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & ĐÀO TẠO ĐẠI DƯƠNG
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Bitu Việt Nam
Tuyển Telesales thu nhập 18 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Bitu Việt Nam
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm EDUNETWORK PTY LTD
Tuyển Sales thu nhập 10 - 16 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
EDUNETWORK PTY LTD
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Đại Học Hoa Sen Pro Company
Tuyển Chuyên Viên Tư Vấn Tuyển Sinh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Trường Đại Học Hoa Sen Pro Company
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH DNXH Thế hệ số
Tuyển Trưởng Phòng Kinh Doanh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Khánh Hòa
Công ty TNHH DNXH Thế hệ số
Hạn nộp: 31/12/2024
Khánh Hòa Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ
Tuyển Sale Tour Du Lịch thu nhập 8 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH đầu tư và phát triển giáo dục Hùng Vương
Tuyển Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Phú Thọ
Công ty TNHH đầu tư và phát triển giáo dục Hùng Vương
Hạn nộp: 28/12/2024
Phú Thọ Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đào tạo công nghệ ITPlus
Tuyển Đi Làm Ngay thu nhập Tới 50 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty cổ phần đào tạo công nghệ ITPlus
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 50 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MARATHON EDUCATION
Tuyển Vice President thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH MARATHON EDUCATION
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Đào tạo - Kiểm định - Đo kiểm môi trường
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập 7 - 8 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty CP Đào tạo - Kiểm định - Đo kiểm môi trường
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & ĐÀO TẠO ĐẠI DƯƠNG
Tuyển Trưởng Phòng Kinh Doanh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & ĐÀO TẠO ĐẠI DƯƠNG
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Bitu Việt Nam
Tuyển Telesales thu nhập 18 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Bitu Việt Nam
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất