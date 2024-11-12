Tuyển Game Tester CÔNG TY CỔ PHẦN SUN.STUDIO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 22 Triệu

Mức lương 16 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 19, Tòa nhà AP Tower, 518B Điện Biên Phủ, Phường 21, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Game Tester Với Mức Lương 16 - 22 Triệu

Làm việc trực tiếp với các Team Member và Team Lead, đảm bảo chất lượng đầu ra sản phẩm

Đóng góp vào quy trình phát triển sản phẩm để đảm bảo thỏa mãn yêu cầu kỹ thuật do các nền tảng đối tác đặt ra

Lập test plan, test case, review test report từ tester, đảm bảo chất lượng cho từng bản release mới trước deadline

Tìm và mô tả lỗi xảy ra trong quá trình test, theo dõi và xử lý ticket, hợp tác với dev team để tìm cách khắc phục lỗi

Làm việc trong thể loại game Casual hoặc Hyper Casual

Thực hiện test game 2D/3D, xem xét chất lượng gameplay, UI, icon, asset, performance

Test game app trên các thiết bị di động (smartphone, tablet), đảm bảo trò chơi hoạt động trơn tru trên mọi thiết bị

Test game mô phỏng theo người dùng cuối và tìm hiểu các vấn đề mà họ có thể gặp phải trong quá trình chơi

Xây dựng và quản lý tài liệu trong quá trình kiểm thử và phát triển sản phẩm

Với Mức Lương 16 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học ngành Công Nghệ Thông Tin hoặc cao hơn (yêu cầu bắt buộc)

Có chứng chỉ liên quan đến ngành Testing là một lợi thế

Tối thiểu 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực manual test game trên thiết bị di động, hiểu biết về quy trình xây dựng, submit sản phẩm và thỏa mãn yêu cầu từ các nền tảng Google Play Store và Apple App Store (yêu cầu bắt buộc)

Từng tham gia phát triển ít nhất 1 sản phẩm đạt ≥ 1 triệu lượt tải trên Google Play Store/Apple App Store (yêu cầu bắt buộc)

Có hiểu biết về phân tích số liệu, chỉ số từ Firebase, Google Analytics (yêu cầu bắt buộc)

Có hiểu biết và kinh nghiệm test game được phát triển trên nền engine Unity (yêu cầu bắt buộc)

Có khả năng phân tích yêu cầu, khả năng lập và chạy test case, test plan, review test report (yêu cầu bắt buộc)

Hiểu về chu trình phát triển phần mềm game cũng như các cột mốc quan trọng (key milestones) trong dự án

Kinh nghiệm sử dụng các công cụ quản lý kiểm thử (Notion, Miro, Figma... )

Có kiến thức về mặt kỹ thuật liên quan đến phần mềm và phần cứng thiết bị di động

Kỹ năng phân tích, thực hiện kiểm thử, khắc phục sự cố, và nhận xét tốt

Khả năng viết và trình bày tốt

Kỹ năng làm việc nhóm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SUN.STUDIO Thì Được Hưởng Những Gì

1. Giờ làm việc

• Vị trí này sẽ làm việc tại văn phòng. Thời gian làm việc từ 9:00 - 18:30, từ thứ 2 đến thứ 6.

2. Bảo hiểm và chế độ thưởng

• Được tham gia đầy đủ BHXH/ BHYT/ BHTN theo quy định của luật lao động.

• Ngoài ra bạn sẽ được tham gia bảo hiểm sức khỏe riêng PVI.

• Phụ cấp ăn trưa hàng tháng.

• Thưởng cố định lương tháng 13, Thưởng cuối năm không giới hạn, tùy thuộc vào doanh thu của công ty và mức độ đóng góp của bạn trong các dự án.

3. Cân bằng cuộc sống & công việc

• Ngoài những ngày nghỉ lễ theo quy định của nhà nước, chúng tôi có thêm rất nhiều ngày nghỉ được trả lương và nghỉ ốm.

4. Nơi làm việc thoải mái

• Tại văn phòng, chúng tôi có khu vực giải trí, cung cấp đồ ăn phụ và đồ uống miễn phí để giúp bạn làm việc thoải mái và cân bằng.

• Góc Thư viện sách cho các bạn thích đọc sách giấy.

5. Phát triển chuyên môn và giáo dục

• Chúng tôi hoàn trả chi phí cho việc tham gia vào các hội nghị và khóa học có liên quan, đồng thời thường xuyên tổ chức các chương trình đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

• Công ty có chính sách hỗ trợ việc thăng tiến và phát triển sự nghiệp của nhân viên.

6. Giải trí và gắn kết

• Hàng tuần / tháng / năm, chúng tôi tổ chức nhiều sự kiện, bao gồm các cuộc thi, thử thách thể thao, tiệc, happy hours, team building, hackathons và sự kiện ngoại tuyến dành cho từng đội.

7. Dự án trách nhiệm xã hội

• Chúng tôi tiếp tục triển khai các dự án từ thiện và hỗ trợ ý tưởng của nhân viên trong các cuộc thi tài trợ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SUN.STUDIO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin