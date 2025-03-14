Tuyển Game Tester CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT PHẦN MỀM MGIF làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Game Tester Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Chơi game mobile của team hàng ngày và phát hiện các lỗi bất thường trong game.

Phối hợp với PO, Dev,... để đảm bảo tiến độ dự án.

Tích cực tham gia vào quá trình phát triển game.

Báo cáo kết quả kiểm thử sau mỗi bản build.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm

Biết dùng các phần mềm quản lý dự án (như Click up,...) để hỗ trợ công việc.

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT PHẦN MỀM MGIF Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc từ Thứ Hai đến Thứ Sáu.

Mức lương: 6.000.000 - 8.000.000 VND (NET).

Được cung cấp đầy đủ công cụ, thiết bị và màn hình làm việc.

Thưởng tháng 13, xét tăng lương hai lần một năm.

Tham gia các chuyến du lịch công ty, hoạt động team-building, tiệc sinh nhật và các sự kiện khác.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.

Miễn phí trà, cà phê và đồ ăn nhẹ tại văn phòng.

Làm việc từ thứ 2 - 6 (9:00 - 18:30 nghỉ trưa 1 tiếng 30 phút)

Tham gia BHXH

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT PHẦN MỀM MGIF

