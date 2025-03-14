Tuyển Game Tester CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT PHẦN MỀM MGIF làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Game Tester Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT PHẦN MỀM MGIF
Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Game Tester Với Mức Lương 6 - 8 Triệu
Chơi game mobile của team hàng ngày và phát hiện các lỗi bất thường trong game.
Phối hợp với PO, Dev,... để đảm bảo tiến độ dự án.
Tích cực tham gia vào quá trình phát triển game.
Báo cáo kết quả kiểm thử sau mỗi bản build.
Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm
Biết dùng các phần mềm quản lý dự án (như Click up,...) để hỗ trợ công việc.
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.
Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT PHẦN MỀM MGIF Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc từ Thứ Hai đến Thứ Sáu.
Mức lương: 6.000.000 - 8.000.000 VND (NET).
Được cung cấp đầy đủ công cụ, thiết bị và màn hình làm việc.
Thưởng tháng 13, xét tăng lương hai lần một năm.
Tham gia các chuyến du lịch công ty, hoạt động team-building, tiệc sinh nhật và các sự kiện khác.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.
Miễn phí trà, cà phê và đồ ăn nhẹ tại văn phòng.
Làm việc từ thứ 2 - 6 (9:00 - 18:30 nghỉ trưa 1 tiếng 30 phút)
Tham gia BHXH
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT PHẦN MỀM MGIF
