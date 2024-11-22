Tuyển Manual Tester Epic Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Manual Tester Tại Epic Group
- Hà Nội: Số 30 ngõ 80 Chùa Láng, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Manual Tester Với Mức Lương Đến 16 Triệu
Phụ trách phân tích và kiểm tra các luồng chức năng nghiệp vụ và tính năng các sản phẩm phần mềm
Viết các tài liệu đảm bảo chất lượng của sản phẩm trước khi bàn giao cho khách hàng như Requirement Checklist, Functional Checklist, Test Plan, Test Cases, Test Report, Test Script...
Thực hiện kiểm thử, phát hiện lỗi và phối hợp với các developer để sửa lỗi.
Tham gia nghiên cứu và đề xuất các cải tiến các chức năng, quy trình kiểm thử sản phẩm
Phối hợp với BA thiết kế, review kịch bản nghiệp vụ, giải pháp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bất động sản
Với Mức Lương Đến 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Từ 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Kiểm thử phần mềm hoặc tương đương, ưu tiên có kinh nghiệm về các lĩnh vực Tài chính - ngân hàng
Nắm vững quy trình phát triển phần mềm, đặc biệt là Agile/Scrum
Nắm vững và hiểu biết sâu về quy trình Kiểm thử, và các kỹ thuật Kiểm thử
Có kiến thức sâu về phương pháp Kiểm thử phần mềm (White Box và Black Box)
Am hiểu về SQL và các hệ quản trị cơ sở dữ liệu như Oracel, SQLserver
Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ như Jira, Confluence, ...
Kỹ năng giao tiếp, phân tích và tư duy phản biện tốt
Yêu thích công việc kiểm thử, yêu thích công nghệ và muốn thử thách bản thân
Tại Epic Group Thì Được Hưởng Những Gì
- Một năm đánh giá lại công việc và thu nhập tối thiểu 1 lần
- Thưởng dự án, thưởng các ngày lễ, tết, lương tháng thứ 13
- Có năng lực sẽ được đánh giá ngay tại thời điểm, đánh giá lên leader team
- Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, ...
- Được nghỉ phép 12 ngày phép/ năm mà lương vẫn được nhận bình thường
- Tham gia các hoạt động của công ty: Liên hoan, sinh nhật, du lịch và các hoạt động khác.
- Cơ hội onsite và làm việc với các khách hàng lớn, công nghệ tiên tiến, phát triển bản thân...
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, hòa đồng
- Và rất nhiều quyền lợi hấp dẫn khác ...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Epic Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
