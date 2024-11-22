Tuyển Manual Tester Epic Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 16 Triệu

Mức lương Đến 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 30 ngõ 80 Chùa Láng, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc

Phụ trách phân tích và kiểm tra các luồng chức năng nghiệp vụ và tính năng các sản phẩm phần mềm

Viết các tài liệu đảm bảo chất lượng của sản phẩm trước khi bàn giao cho khách hàng như Requirement Checklist, Functional Checklist, Test Plan, Test Cases, Test Report, Test Script...

Thực hiện kiểm thử, phát hiện lỗi và phối hợp với các developer để sửa lỗi.

Tham gia nghiên cứu và đề xuất các cải tiến các chức năng, quy trình kiểm thử sản phẩm

Phối hợp với BA thiết kế, review kịch bản nghiệp vụ, giải pháp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bất động sản

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học các ngành Công nghệ thông tin, An toàn thông tin hoặc các ngành liên quan.

Từ 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Kiểm thử phần mềm hoặc tương đương, ưu tiên có kinh nghiệm về các lĩnh vực Tài chính - ngân hàng

Nắm vững quy trình phát triển phần mềm, đặc biệt là Agile/Scrum

Nắm vững và hiểu biết sâu về quy trình Kiểm thử, và các kỹ thuật Kiểm thử

Có kiến thức sâu về phương pháp Kiểm thử phần mềm (White Box và Black Box)

Am hiểu về SQL và các hệ quản trị cơ sở dữ liệu như Oracel, SQLserver

Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ như Jira, Confluence, ...

Kỹ năng giao tiếp, phân tích và tư duy phản biện tốt

Yêu thích công việc kiểm thử, yêu thích công nghệ và muốn thử thách bản thân

Quyền Lợi

- Mức thu nhập cạnh tranh, tương xứng với vị trí và đóng góp của bạn

- Một năm đánh giá lại công việc và thu nhập tối thiểu 1 lần

- Thưởng dự án, thưởng các ngày lễ, tết, lương tháng thứ 13

- Có năng lực sẽ được đánh giá ngay tại thời điểm, đánh giá lên leader team

- Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, ...

- Được nghỉ phép 12 ngày phép/ năm mà lương vẫn được nhận bình thường

- Tham gia các hoạt động của công ty: Liên hoan, sinh nhật, du lịch và các hoạt động khác.

- Cơ hội onsite và làm việc với các khách hàng lớn, công nghệ tiên tiến, phát triển bản thân...

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, hòa đồng

- Và rất nhiều quyền lợi hấp dẫn khác ...

Cách Thức Ứng Tuyển

