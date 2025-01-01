Công việc Game Tester

Trước sự phát triển của ngành công nghiệp game tại Việt Nam, nhu cầu tuyển dụng Game Tester tăng cao nhằm đáp ứng tình trạng thiếu hụt nhân lực của ngành. Các doanh nghiệp kỳ vọng sẽ tìm kiếm được ứng viên chất lượng cao, có kinh nghiệm với mức lương dao động từ 8.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng.

1. Nhu cầu nhân lực của việc làm Game Tester

Game Tester là người làm việc trong công ty sản xuất game, có trách nhiệm chơi thử các phiên bản beta để trải nghiệm, kiểm tra và tìm ra các vấn đề về kỹ thuật trước khi game được phát hành ra ngoài thị trường. Các Game Tester sẽ chơi game từ đầu đến cuối thật nhiều lần nhằm phát hiện ra các bugs và sai sót có trong game, sau đó tổng hợp các vấn đề cần xử lý và gửi cho bộ phận liên quan.

Nhu cầu tuyển dụng Game Tester đang tăng cao vì ngành công nghiệp game tại nước ta đang rất phát triển. Tuy nhiên, đây là nghề khá mới mẻ ở Việt Nam dẫn đến tình trạng thiếu hụt nhân lực trong lĩnh vực này. Tại nhiều công ty quốc tế, một lập trình viên có thể làm việc với 4 tester nhưng ở nước ta một tester phối hợp với 4-5 lập trình viên. Sự thiếu cân bằng chứng tỏ tiềm năng phát triển khá lớn đối với việc làm Game Tester trong nước.

Theo thống kê, có hàng trăm tin tuyển dụng nhân lực cho vị trí Game Tester mỗi tháng trên các web việc làm. Đặc biệt, tại các khu vực trung tâm thành phố như TP. HCM và Hà Nội, nơi các công ty công nghệ, sản xuất game tập trung, nhu cầu tuyển dụng công việc này càng nhiều. Đây là cơ hội việc làm cho các ứng viên có niềm đam mê với game và hiểu biết về ngành công nghệ thông tin.

Nhu cầu tuyển dụng Game Tester đang phát triển mạnh mẽ tại nước ta

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng Game Tester

Theo thống kê từ Job3s, mức thu nhập của việc làm Game Tester hiện nay phụ thuộc vào kinh nghiệm, trình độ chuyên môn và quy mô công ty. Dưới đây là mức lương chi tiết của vị trí công việc này:

Việc làm Game Tester Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Thực tập sinh Game Tester 4.000.000 - 6.000.000 Game Tester specialist 10.000.000 - 16.000.000 QA Lead 16.000.000 - 20.000.000 Automation Tester 20.000.000 - 30.000.000

Lưu ý: Một số vị trí Game Tester chuyên sâu ví dụ như Game Tester hiệu suất và Game Tester bảo mật sẽ có mức lương cao hơn so với vị trí Game Tester thông thường.

3. Mô tả công việc cho việc làm Game Tester

Việc làm Game Tester hiện đang là lĩnh vực ngành nghề được nhiều bạn trẻ quan tâm. Công việc của một tester là tìm ra các lỗi sai trước khi game chính thức được phát hành. Nhưng, công việc này không hề đơn giản như nhiều người nghĩ. Dưới đây là những việc một Game Tester cần làm:

Kiểm tra và đánh giá game:

Nhận phiên bản beta của chương trình, game tester sẽ chơi từ đầu đến cuối.

Tham gia vào quá trình lập kế hoạch, xác định các yêu cầu cần kiểm tra.

Tạo ra các thiết kế thử nghiệm, đặc tả quy trình thử nghiệm, dữ liệu thử nghiệm.

Thực hiện quy trình test theo kế hoạch đã được vạch sẵn theo cấp độ, theo tính năng, hiệu suất.

Viết mô tả về các lỗi cùng cách hướng dẫn tìm lỗi trong trò chơi.

Giao tiếp với các bộ phận khác

Phối hợp với bộ phận khác hoàn thiện trò chơi nhanh chóng và hiệu quả.

Kết hợp với các Game Tester khác trải nghiệm nhiều khía cạnh, không sót lỗi.

Làm việc với đội ngũ lập trình viên, đảm bảo phát hành trò chơi đúng theo kế hoạch.

Phối hợp với bộ phận quản trị hệ thống, tạo ra môi trường thử nghiệm trò chơi.

Viết báo cáo kiểm tra

Đánh giá hiệu suất, ghi lại các lỗi được tìm thấy có thể là lỗi về âm thanh, lỗi điều khiển, lỗi hiển thị...

Thu thập dữ liệu để phản hồi, đóng góp ý kiến, gợi ý cách cải thiện chính xác, chi tiết cho các đội ngũ phát triển trò chơi.

Đội ngũ phát triển sẽ phân tích, khắc phục lỗi trong game.

Sau khi sửa lỗi, Game Tester sẽ vào chơi lại để xác định lỗi đã xử lý đúng hay chưa.

4. Tổng hợp vị trí công việc của việc làm Game Tester

Việc làm Game Tester đang là ngành nghề có nhiều tiềm năng phát triển với không ít vị trí công việc phù hợp với các ứng viên từ sinh viên mới ra trường đến những người có trình độ chuyên môn cao. Những vị trí tuyển dụng Game Tester chi tiết dưới đây:

4.1. Thực tập sinh Game Tester

Thực tập sinh Game Tester là những người làm việc trong công ty sản xuất game. Công việc của họ là kiểm tra, trải nghiệm game trước khi cho ra mắt. Những thực tập sinh này có thể là sinh viên mới tốt nghiệp hoặc đang học năm thứ 3, thứ 4 đại học.

Công việc chính:

Nhận dạng và phân tích các quy tắc, hành vi và tính năng của game nhằm xác định các yêu cầu kiểm thử chi tiết.

Kiểm tra chức năng: Các tester cần kiểm thử xác nhận rằng game thực hiện được chức năng ví dụ như phản ứng, đồ họa, âm thanh…

Kiểm tra tính tương thích của hệ điều hành, trình duyệt.

Kiểm tra về hiệu suất.

Chạy thử nghiệm đa người chơi và báo cáo.

4.2. Game Tester Specialist

Game Tester Specialist là những người thực hiện công việc kiểm tra, trải nghiệm vận hành game với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này, có thể lên tới 3-4 năm làm Game Tester.

Công việc chính:

Chơi thử game, khám phá các tính năng, thử nghiệm hệ thống khác nhau.

Tìm kiếm lỗi trong quá trình chơi thử.

Báo cáo lỗi chi tiết và gửi báo cáo cho đội ngũ phát triển game.

Đánh giá sau khi thử nghiệm có thể là đồ họa, âm thanh, hiệu năng.

Đưa ra các đề xuất cải tiến nhằm cải thiện chất lượng game.

Phối hợp với bộ phận khác để đảm bảo chất lượng dự án.

4.3. QA Leader (QA)

QA Leader (Quality Assurance) là những người theo dõi, kiểm tra và đánh giá chất lượng quá trình sản xuất sản phẩm, đảm bảo mức độ hoàn thành công việc.

Công việc chính:

Kiểm tra, đảm bảo về chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất game.

Theo dõi, phân công nhân sự làm Game Tester.

Quản lý và kiểm soát chất lượng, đảm bảo sản phẩm đạt tiêu chuẩn sau khi hoàn thành quy trình sản xuất.

Hướng dẫn, đào tạo và phân công công việc cho nhân viên trong bộ phận.

Triển khai thực hiện các công việc phối hợp hiệu quả.

4.4. Automation Tester

Automation Tester (Nhân viên kiểm thử tự động hóa) là những người chịu trách nhiệm kiểm thử bằng việc sử dụng các tập lệnh kiểm tra tự động. Automation Tester sẽ có nhiệm vụ thiết kế, viết, bảo trì, thực thi các tập lệnh đó nhằm giảm thiểu lỗi (bug).

Công việc chính:

Nắm bắt về miền ứng dụng (Appdomain), các khái niệm kiểm thử phần mềm.

Lập trình, xây dựng các khung tự động hóa, phát triển kịch bản kiểm thử.

Xác định mục tiêu, chọn các test case.

Tự động hóa các tác vụ kiểm tra lặp đi lặp lại ví dụ như so sánh báo cáo, trích xuất dữ liệu từ Excel.

Tương tác với nhóm Tester, thảo luận các cách cải thiện quy trình kiểm thử.

Có nhiều vị trí việc làm Game Tester phù hợp với các đối tượng khác nhau

5. Khu vực tuyển dụng việc làm Game Tester

Game Tester đang là ngành nghề được nhiều doanh nghiệp chuyên lĩnh vực này đầu tư kinh doanh. Nhu cầu tuyển dụng Game Tester tập trung chủ yếu tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng, nơi có đầy đủ cơ sở vật chất và nguồn nhân lực.

5.1. Tuyển dụng Game Tester tại Hà Nội

Hà Nội là thủ đô của nước ta cũng là trung tâm kinh tế khu vực miền Bắc. Do đó, nơi đây tập trung nhiều doanh nghiệp với nhiều lĩnh vực ngành nghề, đặc biệt các công ty sản xuất game cũng rất phổ biến trên địa bàn thành phố. Kéo theo đó, nhu cầu tuyển dụng Game Tester tại Hà Nội cũng tăng cao nhiều năm nay.

Với mức lương dao động từ 12.000.000 - 16.000.000, các doanh nghiệp muốn tìm kiếm các ứng viên chủ yếu là các Game Tester Specialist có trình độ chuyên môn cao, nhiều năm kinh nghiệm.

5.2. Tuyển dụng Game Tester tại Hồ Chí Minh

Tại TP. HCM, nhiều công ty game liên tục mở cửa nhằm đáp ứng mong muốn được vui chơi, giải trí của người dân. Vì vậy, không ít các doanh nghiệp đầu tư tuyển dụng Game Tester để sớm cho ra mắt những sản phẩm thú vị, hấp dẫn. Tuy nhiên, nguồn lực tại TP. HCM luôn rất đông vì người lao động từ các tỉnh thành phố lân cận đổ về.

Các công ty game mong muốn có thể tìm kiếm các chuyên viên Game Tester có kinh nghiệm và nhiều kỹ năng giúp gia tăng hiệu quả công việc, với mức lương dao động từ 13.000.000 - 18.000.000 VNĐ/tháng.

5.3. Tuyển dụng Game Tester tại Đà Nẵng

Đà Nẵng là trọng điểm phát triển kinh tế miền Trung nước ta và có không ít doanh nghiệp đang tích cực đầu tư vào lĩnh vực sản xuất game. Do đó, nhu cầu tuyển dụng Game Tester tại thành phố này luôn duy trì ở mức cao nhằm đáp ứng thị trường việc làm hiện tại.

Trên các trang web, có hàng trăm tin tuyển dụng việc làm Game Tester tại Đà Nẵng, điều này cho thấy cơ hội việc làm cho những ứng viên có chuyên môn về lĩnh vực này. Mức lương mà các nhà tuyển dụng đưa ra cho vị trí Game Tester thường dao động từ 10.000.000 - 14.000.000 VNĐ/tháng.

6. Những kỹ năng và yêu cầu cần có cho việc làm Game Tester

Trở thành Game Tester không hề đơn giản bởi bạn cần có kiến thức, kinh nghiệm và niềm đam mê với game. Các doanh nghiệp muốn tuyển dụng Game Tester giỏi, cần kiểm tra những kỹ năng dưới đây:

Kiến thức về quy trình phát triển game

Kỹ năng chơi game tốt giúp bạn có thể nắm được quy trình vận hành game.

Chơi thành thạo trên nhiều loại thiết bị khác nhau ví dụ điện thoại, máy tính, playstation…

Kỹ năng quan sát giúp tester có góc nhìn đa chiều về các vấn đề gặp phải.

Bạn cần phân biệt được đâu là lỗi, đâu là tính năng có trong game.

Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề

Kỹ năng phân tích giúp tester chia bug thành các phần khác nhau.

Khả năng đánh giá và giải quyết các vấn đề phát sinh sau khi thử nghiệm trò chơi.

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm

Các Game Tester phải giao tiếp với nhiều bộ phận khác trong đó có lập trình viên, các tester khác.

Kỹ năng làm việc nhóm giúp ứng viên có nhiều cách nhìn khác nhau về trò chơi, tránh bỏ sót lỗi.

Kiến thức về các công cụ kiểm thử (JIRA, Bugzilla)

Một Game Tester chuyên nghiệp cần phát triển các kỹ năng kiểm thử như functional testing (kiểm thử chức năng), usability testing (kiểm thử khả năng sử dụng), compatibility testing (kiểm thử khả năng tương thích), performance testing (kiểm thử hiệu năng).

Có kiến thức về hệ thống quản lý lỗi (Bug Tracking Systems) như JIRA, Bugzilla và Mantis giúp bạn có thể theo dõi, phân loại và phân tích lỗi có hệ thống.

Ngoài các kỹ năng trên, các nhà tuyển dụng sẽ yêu cầu Game Tester cần nền tảng học những chuyên ngành liên quan đến CNTT, đồ hoặc hoặc có chứng chỉ kiểm thử game minh chứng cho kiến thức, trải nghiệm của bạn. Những ứng viên có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực và đam mê chơi game cũng được nhiều doanh nghiệp ưu ái cho vị trí trở thành một Game Tester.

Các Game Tester cần có nhiều kiến thức và kỹ năng phục vụ cho lĩnh vực công việc

7. Những khó khăn trong việc làm Game Tester

Ngành việc làm Game Tester đang có khá nhiều cơ hội phát triển nhưng nhân sự làm việc trong lĩnh vực này cũng phải đối diện với không ít thách thức khi đảm nhận vị trí này.

Áp lực về thời gian và chất lượng:

Công việc của một Game Tester yêu cầu sự tập trung cao, chú ý đến từng chi tiết nhỏ cùng với sự lặp lại liên tục của quá trình làm việc. Điều này dẫn đến sự mệt mỏi cho vì bạn phải liên tục theo dõi, đánh giá các khía cạnh khác nhau của sản phẩm.

Ngoài ra, các tester cũng chịu áp lực lớn về thời gian để hoàn thành công việc, đảm bảo quá trình kiểm thử hoàn thành sớm tạo điều kiện cho sản phẩm ra mắt đúng thời gian đã định nhưng chất lượng game vẫn phải là tốt nhất.

Thay đổi nhanh chóng của công nghệ, xu hướng game:

Một Game Tester cần nắm được xu hướng game mới cũng như sự thay đổi của công nghệ. Vì nếu có kiến thức đa dạng, bạn có thể phát hiện ra các lỗi tiềm ẩn, những lỗi hiếm gặp hay lỗi phần mềm mới. Nếu không bắt kịp với xu hướng thời đại, bạn sẽ trở thành người đi sau, khó nắm được những phát sinh lạ có thể xảy ra trong quá trình kiểm thử.

Đối mặt với các tình huống khẩn cấp và phức tạp:

Công việc của một Game Tester là quá trình kiểm thử hệ thống, do đó việc đối mặt với các tình huống khẩn cấp, phức tạp là chuyện liên tục có thể xảy ra. Khi phát hiện ra game có vấn đề hoặc lỗi, tester phải đối mặt với các phản hồi tiêu cực từ các bộ phận của dự án. Do đó, bạn cần có sự tự tin cùng kiến thức vững để xử lý những tình huống này.

Cạnh tranh trong ngành:

Ngành việc làm Game Tester đang ngày càng rộng mở với các ứng viên đặc biệt là những người mê các trò chơi công nghệ. Điều này kéo theo sự cạnh tranh ngành nghề giữa các ứng viên. Ngoài ra, trước xu hướng phát triển của thời đại 4.0, các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực game ngày càng nhiều, tạo ra nhiều đối thủ cạnh tranh.

Nhìn chung, nhu cầu tuyển dụng Game Tester đang ngày càng tăng trưởng tại Việt Nam để đáp ứng thị trường việc làm từ các doanh nghiệp sản xuất game. Đây là cơ hội cho các game thủ hay các ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực làm tester. Nếu có niềm đam mê với game và mong có công việc ổn định, thu nhập tốt, trở thành một Game Tester là một sự lựa chọn khá tốt dành cho bạn.