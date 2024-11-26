Tuyển Game Tester Công Ty TNHH Giải Pháp Đào Tạo Chất Lượng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 68 Bát Nàn, Bình Trưng Tây, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Game Tester Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Kiểm tra các chức năng của trò chơi, bao gồm cơ chế chơi trò chơi, đồ họa, âm thanh và giao diện người dùng...

Đánh giá nội dung đào tạo tiếng Anh do AI thực hiện.

Đề xuất tối ưu hóa trải nghiệm game về chức năng, giao diện, thiết kế...

Thực hiện các công việc khác dưới sự quản lý của Leader.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Anh tương đương IELTS 5.0.

Ưu tiên sinh viên có thể làm được fulltime hoặc làm được tối thiểu 3.5 ngày/tuần. (Chấp nhận sinh viên năm nhất)

Chấp nhận sinh viên năm nhất

Yêu thích chơi game, có tư duy về game.

Có tư duy phản biện, tư duy sáng tạo;

Có tinh thần làm việc tự giác & linh động.

Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Đào Tạo Chất Lượng Thì Được Hưởng Những Gì

1/ Trợ cấp thực tập 2.000.000 đ.

2.000.000

2/ Hỗ trợ dấu mộc thực tập.

3/ Cơ hội nâng cao khả năng tiếng Anh, được học hỏi và phát triển thêm trong lĩnh vực game.

4/ Văn hóa mở - bình đẳng, yêu thích tranh luận để cùng brainstorm, tiếp nhận feedback, trân trọng ý tưởng mới.

5/ Được chứng nhận khả năng, đóng góp và kinh nghiệm làm việc từ phía chính phủ Úc, có lợi thế cho thuyên chuyển công việc sau này.

6/ Học bổng 85% Khóa học QTS English cho bản thân và 80% khóa học QTS Diploma cho bản thân và học bổng ưu đãi cho người thân ruột thịt khi trở thành nhân viên chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Đào Tạo Chất Lượng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin