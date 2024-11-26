Tuyển Game Tester Công Ty TNHH Giải Pháp Đào Tạo Chất Lượng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Tuyển Game Tester Công Ty TNHH Giải Pháp Đào Tạo Chất Lượng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Công Ty TNHH Giải Pháp Đào Tạo Chất Lượng
Ngày đăng tuyển: 26/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
Game Tester

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Game Tester Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Đào Tạo Chất Lượng

Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 68 Bát Nàn, Bình Trưng Tây, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Game Tester Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Kiểm tra các chức năng của trò chơi, bao gồm cơ chế chơi trò chơi, đồ họa, âm thanh và giao diện người dùng...
Đánh giá nội dung đào tạo tiếng Anh do AI thực hiện.
Đề xuất tối ưu hóa trải nghiệm game về chức năng, giao diện, thiết kế...
Thực hiện các công việc khác dưới sự quản lý của Leader.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Anh tương đương IELTS 5.0.
Ưu tiên sinh viên có thể làm được fulltime hoặc làm được tối thiểu 3.5 ngày/tuần. (Chấp nhận sinh viên năm nhất)
Chấp nhận sinh viên năm nhất
Yêu thích chơi game, có tư duy về game.
Có tư duy phản biện, tư duy sáng tạo;
Có tinh thần làm việc tự giác & linh động.

Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Đào Tạo Chất Lượng Thì Được Hưởng Những Gì

1/ Trợ cấp thực tập 2.000.000 đ.
2.000.000
2/ Hỗ trợ dấu mộc thực tập.
3/ Cơ hội nâng cao khả năng tiếng Anh, được học hỏi và phát triển thêm trong lĩnh vực game.
4/ Văn hóa mở - bình đẳng, yêu thích tranh luận để cùng brainstorm, tiếp nhận feedback, trân trọng ý tưởng mới.
5/ Được chứng nhận khả năng, đóng góp và kinh nghiệm làm việc từ phía chính phủ Úc, có lợi thế cho thuyên chuyển công việc sau này.
6/ Học bổng 85% Khóa học QTS English cho bản thân và 80% khóa học QTS Diploma cho bản thân và học bổng ưu đãi cho người thân ruột thịt khi trở thành nhân viên chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Đào Tạo Chất Lượng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: QTS Australia Diamond Campus: 68 Bát Nàn, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

