Tuyển Game Tester CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BLUE DREAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Biệt Thự 03, Park 4, đường D1, phường Phú Mỹ, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Game Tester Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Chơi game mobile của team hàng ngày và phát hiện các lỗi bất thường trong game.

Phối hợp với PO, Dev,... để đảm bảo tiến độ dự án.

Tích cực tham gia vào quá trình phát triển game.

Báo cáo kết quả kiểm thử sau mỗi bản build.

Tạo test case, test plan theo tài liệu thiết kế hệ thống và tài liệu đặc tả nghiệp vụ

Thực hiện test, log lỗi và theo dõi tiến độ fix bug.

Phân tích, theo dõi và báo cáo kết quả test và đánh giá chất lượng sản phẩm.

Quản lý, phân tích và theo dõi kết quả test, báo cáo kết quả và đánh giá chất lượng sản phẩm tước khi golive

Nghiên cứu, ứng dụng các công cụ test phục vụ cho việc kiểm thử.

Đảm bảo chất lượng sản phẩm hoàn thành theo thiết kế và yêu cầu của dự án.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BLUE DREAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận từ 12 – 15M;

Thử việc: 2 tháng;

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 hết thứ 6 (09h – 18h nghỉ trưa 1 tiếng);

Thưởng Lễ Tết;

Chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định;

Cung cấp Laptop/PC;

12 ngày nghỉ phép có lương;

Review lương 1 năm 2 lần;

Chương trình Team Building để kết nối đồng nghiệp;

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp;

Thường xuyên Tea-break thả ga;

Cơm trưa vui vẻ ngon như cơm mẹ nấu;

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp;

Được đào tạo, học tập và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BLUE DREAM

