Tuyển Game Tester Công Ty TNHH Giải Pháp Đào Tạo Chất Lượng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 68 Bát Nàn, Bình Trưng Tây, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Game Tester Với Mức Lương Thỏa thuận

Đọc hiểu Game Design và các tài liệu liên quan của game.

Kiểm tra các tính năng khác nhau của trò chơi, bao gồm cơ chế chơi trò chơi, đồ họa, âm thanh và giao diện người dùng...

Viết Test Case cho Game, tìm ra lỗi khi chơi game, khả năng tương thích và các vấn đề logic, nội dung trong game.

Báo cáo lỗi của Game, kết quả test sau mỗi giai đoạn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu thích làm game, chơi được đa dạng các thể loại game.

Tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm Game Tester.

Có khả năng tạo test plan, test case theo yêu cầu hệ thống.

Có khả năng làm việc nhóm tốt, chủ động trong công việc, tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Đào Tạo Chất Lượng Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: upto 15.000.000 VNĐ tùy năng lực.

upto 15.000.000 VNĐ

Chia sẻ lợi nhuận của dự án dựa trên sự đóng góp của bạn.

Không lo bị deadline dí, tự lead công việc của mình. Luôn có đồng nghiệp support khi gặp khó khăn.

Được chủ động đề xuất các ý tưởng cải tiến sản phẩm và chiến lược phát triển sản phẩm.

Được chứng nhận khả năng, đóng góp và kinh nghiệm làm việc từ phía chính phủ Úc, có lợi thế cho thuyên chuyển công việc sau này.

Học bổng các Khóa học tại QTS cho bản thân và người thân ruột thịt khi trở thành nhân viên chính thức.

Du lịch teambuilding hỗ trợ 100% chi phí.

Thưởng bằng tiền hoặc hiện vật từ quỹ công đoàn các dịp Lễ, Tết, Sinh nhật.

Thời gian làm việc: Thời gian làm việc thoải mái đảm bảo Work - Life - Balance chỉ 7,5h/ngày (8h30 - 17h15) Thứ 2 - Thứ 6.

Thời gian làm việc:

Địa điểm làm việc: 68 Bát Nàn, phường Bình Trưng Tây, quận 2, TP. Thủ Đức.

Địa điểm làm việc:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Đào Tạo Chất Lượng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin