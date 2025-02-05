Tuyển Game Tester CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHẦN MỀM SOFTFUN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Game Tester Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHẦN MỀM SOFTFUN
Mức lương
Từ 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Y1 Hồng Lĩnh, Phường 15, Quận 10, Quận 10
Mô Tả Công Việc Game Tester Với Mức Lương Từ 3 Triệu
Nghiên cứu, phân tích trò chơi
Lập kế hoạch test, viết test case
Kiểm tra, phát hiện lỗi, theo dõi bugs phát sinh và báo cáo cho bộ phận liên quan
Phối hợp cùng các team để giải quyết các vấn đề phát sinh khi test
Được đào tạo và được trao nhiều cơ hội để phát triển chuyên môn
Đam mê game là một lợi thế
Với Mức Lương Từ 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chăm chỉ, hiền lành, cần cù
Bạn có thể ứng tuyển nếu trái ngành
Không yêu cầu kinh nghiệm, bạn sẽ được hướng dẫn công việc trực tiếp
Thời gian thực tập: 03 tháng, fulltime từ thứ 2 - thứ 6 hằng tuần
Từng chơi trên 10.000 levels game Candy Crush hoặc 1.000 Levels Game Royal Match
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHẦN MỀM SOFTFUN Thì Được Hưởng Những Gì
Có phụ cấp thực tập: 3.000.000 đ/tháng
Có cơ hội lên chính thức sau thời gian thực tập
Được hướng dẫn công việc chi tiết
Teambuilding/ Company Trip hằng năm
Các hoạt động, chương trình được tổ chức như YEP, Sinh nhật công ty, 8/3, 20/10, Noel, ...
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN khi lên chính thức
Các chế độ phúc lợi khác theo luật định và chính sách công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHẦN MỀM SOFTFUN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
