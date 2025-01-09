Tuyển Game Tester Công Ty Cổ Phần Bliss làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Game Tester Tại Công Ty Cổ Phần Bliss
Mức lương
10 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 384/9
- 9A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P Võ Thị Sáu, Q3, Quận 3, Quận 3
Mô Tả Công Việc Game Tester Với Mức Lương 10 - 25 Triệu
Tham gia lập kế hoạch kiểm tra chất lượng sản phẩm
Triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra chất lượng sản phẩm game mobile
Theo dõi hỗ trợ trong quá trình vận hành game
Tham gia xây dựng hệ thống quản trị để tối ưu quá trình kiểm tra chất lượng game
Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thích chơi game và trải nghiệm nhiều thể loại game khác nhau, đặc biệt là game moblie, dòng game puzzle
Tốt nghiệp các trường chuyên ngành liên quan testing
Có kinh nghiệm với các ứng dụng kỹ thuật kiểm thử
Có kỹ năng quan sát và chú ý đến từng chi tiết
Trên 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực testing trong ngành game
Tốt nghiệp các trường chuyên ngành liên quan testing
Có kinh nghiệm với các ứng dụng kỹ thuật kiểm thử
Có kỹ năng quan sát và chú ý đến từng chi tiết
Trên 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực testing trong ngành game
Tại Công Ty Cổ Phần Bliss Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tháng 13, thưởng theo dự án.
16 ngày nghỉ phép/năm.
Làm việc 5 ngày/tuần, thời gian làm việc linh hoạt, trang phục tự do.
Phụ cấp tiền cơm trưa, cung cấp thức uống và đồ ăn nhẹ hàng ngày.
Khám sức khỏe định kỳ tại Phòng Khám Quốc tế.
Mua bảo hiểm sức khỏe toàn diện PTI.
Các hoạt động du lịch, vui chơi, ăn uống ngoại khóa.
16 ngày nghỉ phép/năm.
Làm việc 5 ngày/tuần, thời gian làm việc linh hoạt, trang phục tự do.
Phụ cấp tiền cơm trưa, cung cấp thức uống và đồ ăn nhẹ hàng ngày.
Khám sức khỏe định kỳ tại Phòng Khám Quốc tế.
Mua bảo hiểm sức khỏe toàn diện PTI.
Các hoạt động du lịch, vui chơi, ăn uống ngoại khóa.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Bliss
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI