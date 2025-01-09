Tuyển Game Tester Công Ty Cổ Phần Bliss làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 384/9 - 9A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P Võ Thị Sáu, Q3, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Game Tester Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

Tham gia lập kế hoạch kiểm tra chất lượng sản phẩm

Triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra chất lượng sản phẩm game mobile

Theo dõi hỗ trợ trong quá trình vận hành game

Tham gia xây dựng hệ thống quản trị để tối ưu quá trình kiểm tra chất lượng game

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thích chơi game và trải nghiệm nhiều thể loại game khác nhau, đặc biệt là game moblie, dòng game puzzle

Tốt nghiệp các trường chuyên ngành liên quan testing

Có kinh nghiệm với các ứng dụng kỹ thuật kiểm thử

Có kỹ năng quan sát và chú ý đến từng chi tiết

Trên 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực testing trong ngành game

Tại Công Ty Cổ Phần Bliss Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13, thưởng theo dự án.

16 ngày nghỉ phép/năm.

Làm việc 5 ngày/tuần, thời gian làm việc linh hoạt, trang phục tự do.

Phụ cấp tiền cơm trưa, cung cấp thức uống và đồ ăn nhẹ hàng ngày.

Khám sức khỏe định kỳ tại Phòng Khám Quốc tế.

Mua bảo hiểm sức khỏe toàn diện PTI.

Các hoạt động du lịch, vui chơi, ăn uống ngoại khóa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Bliss

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.