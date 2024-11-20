Tuyển Thiết kế và Kiến trúc Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Đoàn Lực làm việc tại Bình Dương thu nhập 16 - 20 Triệu

Tuyển Thiết kế và Kiến trúc Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Đoàn Lực làm việc tại Bình Dương thu nhập 16 - 20 Triệu

Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Đoàn Lực
Ngày đăng tuyển: 20/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Đoàn Lực

Thiết kế và Kiến trúc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế và Kiến trúc Tại Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Đoàn Lực

Mức lương
16 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- |Số 80 , đường D2, khu dân cư Phú Hòa 1 Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một Tỉnh Bình Dương|

Mô Tả Công Việc Thiết kế và Kiến trúc Với Mức Lương 16 - 20 Triệu

Thiết kế CONCEPT/KHAI TRIỂN/NỘI THẤT chi tiết, cho các dự án chuyên Nhà xưởng và dân dụng.
Lên ý tưởng và khai triển phương án kiến trúc, từ 2D đến 3D. Xử lý các yêu cầu thay đổi trong quá trình thiết kế.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng và Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 16 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kiến trúc công trình hoặc kỹ sư xây dựng
Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên dụng cho thiết kế kiến trúc: AUTOCAD, LUMION, SKETCH UP... Biết triển khai bằng phần mềm REVIT là một lợi thế.
Có kinh nghiệm thiết kế nhà xưởng, hiểu và nắm quy định thiết kế các quy định của các Khu công nghiệp ở địa bàn Bình Dương - Long An - Bình Phước...
Là một người yêu nghề, có trách nhiệm với công việc.
Có chứng chỉ hành nghề thiết kế (có thể bổ sung sau công ty hỗ trợ đóng dấu).

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Đoàn Lực Thì Được Hưởng Những Gì

Được cung cấp các công cụ hỗ trợ trong quá trình làm việc.
Công ty có đợt xét tăng lương hàng năm.
Được hưởng chế độ thưởng tết theo phần trăm dự án.
Công ty có hỗ trợ chỗ ăn và nghỉ trưa.
Mức lương: 16.000.000 - 20.000.000 VNĐ hoặc thoả thuận nếu ứng viên đáp ứng vượt mong đợi yêu cầu đề ra

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Đoàn Lực

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Đoàn Lực

Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Đoàn Lực

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 80, Đường D2, Khu Dân Cư Phú Hòa 1, P. Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

