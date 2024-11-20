Tuyển Thiết kế và Kiến trúc Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Đoàn Lực làm việc tại Bình Dương thu nhập 16 - 20 Triệu

Mức lương 16 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - |Số 80 , đường D2, khu dân cư Phú Hòa 1 Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một Tỉnh Bình Dương|

Thiết kế CONCEPT/KHAI TRIỂN/NỘI THẤT chi tiết, cho các dự án chuyên Nhà xưởng và dân dụng.

Lên ý tưởng và khai triển phương án kiến trúc, từ 2D đến 3D. Xử lý các yêu cầu thay đổi trong quá trình thiết kế.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng và Ban Giám đốc.

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kiến trúc công trình hoặc kỹ sư xây dựng

Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên dụng cho thiết kế kiến trúc: AUTOCAD, LUMION, SKETCH UP... Biết triển khai bằng phần mềm REVIT là một lợi thế.

Có kinh nghiệm thiết kế nhà xưởng, hiểu và nắm quy định thiết kế các quy định của các Khu công nghiệp ở địa bàn Bình Dương - Long An - Bình Phước...

Là một người yêu nghề, có trách nhiệm với công việc.

Có chứng chỉ hành nghề thiết kế (có thể bổ sung sau công ty hỗ trợ đóng dấu).

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Đoàn Lực Thì Được Hưởng Những Gì

Được cung cấp các công cụ hỗ trợ trong quá trình làm việc.

Công ty có đợt xét tăng lương hàng năm.

Được hưởng chế độ thưởng tết theo phần trăm dự án.

Công ty có hỗ trợ chỗ ăn và nghỉ trưa.

Mức lương: 16.000.000 - 20.000.000 VNĐ hoặc thoả thuận nếu ứng viên đáp ứng vượt mong đợi yêu cầu đề ra

