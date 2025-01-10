Tuyển Thợ cơ khí Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Kỹ Thuật Công Nghiệp Thăng Long làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 8 - 18 Triệu

Mức lương 8 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bà Rịa Vũng Tàu: - 229, Đường Lê Duẩn, Kp. Tân Hạnh , P. Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng tàu, Thành phố Vũng Tàu

Mô Tả Công Việc Thợ cơ khí

Thiết kế, bóc tách bản vẽ, bóc tách vật tư.

Giám sát theo dõi, báo cáo công tác thi công tại công trình.

- Lập các biên bản nghiệm thu, vẽ hoàn công dự án (sẽ được hướng dẫn).

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành cơ khí, Xây dựng hoặc chuẩn bị ra trường (chờ lấy bằng)

- Kinh nghiệm: Ưu tiên người có 1 – 2 năm kinh nghiệm, không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

- Thành thạo word, Excel…

- Biết sử dụng các phần mềm trong ngành cơ khí. Đặc biệt AutoCAD 2D

Tuổi từ 21 đến 30

Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Kỹ Thuật Công Nghiệp Thăng Long Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận khi phỏng vấn.

- Thử việc 2 tháng.

- Được ký HĐLĐ và hưởng quyền lợi theo quy định của công ty và pháp luật hiện hành.

- Lương tháng thứ 13, thưởng các ngày lễ/tết, sinh nhật, hiếu hỉ. Nghỉ phép theo quy định của pháp luật.

- Làm việc trong môi trường năng động, thân thiện.

Cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển

