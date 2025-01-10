Tuyển Thợ cơ khí Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Kỹ Thuật Công Nghiệp Thăng Long làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 8 - 18 Triệu

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Kỹ Thuật Công Nghiệp Thăng Long
Ngày đăng tuyển: 10/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/02/2025
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Kỹ Thuật Công Nghiệp Thăng Long

Thợ cơ khí

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ cơ khí Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Kỹ Thuật Công Nghiệp Thăng Long

Mức lương
8 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bà Rịa Vũng Tàu:

- 229, Đường Lê Duẩn, Kp. Tân Hạnh , P. Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng tàu, Thành phố Vũng Tàu

Mô Tả Công Việc Thợ cơ khí Với Mức Lương 8 - 18 Triệu

Thiết kế, bóc tách bản vẽ, bóc tách vật tư.
Giám sát theo dõi, báo cáo công tác thi công tại công trình.
- Lập các biên bản nghiệm thu, vẽ hoàn công dự án (sẽ được hướng dẫn).

Với Mức Lương 8 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành cơ khí, Xây dựng hoặc chuẩn bị ra trường (chờ lấy bằng)
- Kinh nghiệm: Ưu tiên người có 1 – 2 năm kinh nghiệm, không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.
- Thành thạo word, Excel…
- Biết sử dụng các phần mềm trong ngành cơ khí. Đặc biệt AutoCAD 2D
Tuổi từ 21 đến 30

Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Kỹ Thuật Công Nghiệp Thăng Long Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận khi phỏng vấn.
- Thử việc 2 tháng.
- Được ký HĐLĐ và hưởng quyền lợi theo quy định của công ty và pháp luật hiện hành.
- Lương tháng thứ 13, thưởng các ngày lễ/tết, sinh nhật, hiếu hỉ. Nghỉ phép theo quy định của pháp luật.
- Làm việc trong môi trường năng động, thân thiện.
Cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Kỹ Thuật Công Nghiệp Thăng Long

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Kỹ Thuật Công Nghiệp Thăng Long

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 229, Đường Lê Duẩn, Khu Phố Tân Hạnh, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

