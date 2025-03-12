Tuyển Thợ cơ khí Công Ty Cổ Phần VIMECO làm việc tại Đồng Nai thu nhập 15 - 20 Triệu

Công Ty Cổ Phần VIMECO
Ngày đăng tuyển: 12/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/04/2025
Công Ty Cổ Phần VIMECO

Thợ cơ khí

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ cơ khí Tại Công Ty Cổ Phần VIMECO

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai:

- Bình Sơn, Long Thành, Đồng Nai, Huyện Long Thành

Mô Tả Công Việc Thợ cơ khí Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Quản lý xe máy thiết bị cơ giới trạm bê tông
Các công việc khác do phụ trách giao
Làm việc tại Trạm bê tông của Công ty tại dự án xây dựng sân bay Long Thành

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm quản lý thiết bị cơ giới trạm bê tông
Làm việc toàn thời gian tại công trường
Có kỹ năng xử lý tình huống và tương tác tốt với đồng nghiệp

Tại Công Ty Cổ Phần VIMECO Thì Được Hưởng Những Gì

Nhận đầy đủ chế độ lương thưởng, bảo hiểm, phúc lợi theo quy định của Công ty
Môi trường làm việc đảm bảo mọi sinh hoạt tại Công trường
Có cơ hội phát triển và gắn bó lâu dài với Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần VIMECO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần VIMECO

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô E9 đường Phạm Hùng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

