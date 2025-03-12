Tuyển Thợ cơ khí Công Ty Cổ Phần VIMECO làm việc tại Đồng Nai thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: - Bình Sơn, Long Thành, Đồng Nai, Huyện Long Thành

Mô Tả Công Việc Thợ cơ khí Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Quản lý xe máy thiết bị cơ giới trạm bê tông

Các công việc khác do phụ trách giao

Làm việc tại Trạm bê tông của Công ty tại dự án xây dựng sân bay Long Thành

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm quản lý thiết bị cơ giới trạm bê tông

Làm việc toàn thời gian tại công trường

Có kỹ năng xử lý tình huống và tương tác tốt với đồng nghiệp

Tại Công Ty Cổ Phần VIMECO Thì Được Hưởng Những Gì

Nhận đầy đủ chế độ lương thưởng, bảo hiểm, phúc lợi theo quy định của Công ty

Môi trường làm việc đảm bảo mọi sinh hoạt tại Công trường

Có cơ hội phát triển và gắn bó lâu dài với Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần VIMECO

