Tuyển Thợ cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa nhà An Phú, số 24 Hoàng Quốc Việt

Mô Tả Công Việc Thợ cơ khí Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Lên bomlist bóc tách báo giá, tham gia và việc giới thiệu, đánh giá các nhà cung cấp

Thiết kế, bóc tách bản vẽ ngành Cơ khí chế tạo;

Khảo sát và thiết kế Phụ tùng - Máy móc - Thiết bị - Hệ thống băng chuyền tải khi có yêu cầu tư khách hàng và cấp trên

Tính toán vật tự gia công, ra vật tư;

Phối hợp với team sản xuất và NCC để theo dõi tiến độ dự án và chất lượng sản phẩm;

Hỗ trợ việc chế tạo, lắp ráp, hoàn thiện và bàn giao khách hàng (nếu có);

Trực tiếp làm việc tại các công trình nhà máy (nếu được yêu cầu);

Ứng viên có kinh nghiệm quản lý từ 5 người trở lên được cân nhắc vào vị trí leader

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học, cao đẳng chính quy chuyên ngành Cơ khí chế tạo máy, tự động hóa hoặc các ngành có liên quan;

Sử dụng thành thạo phần mềm Autocad 2D-3D, Solidwork / Inventor.

Có kỹ năng, tư duy sáng tạo;

Chịu được áp lực công việc cao để hoàn thành đúng tiến độ công việc được giao;

Tinh thần ham học hỏi tiếp thu cái mới, tinh thần trách nhiệm cao, muốn gắn bó lâu dài.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 10.000.000 - 15.000.000VNĐ (thỏa thuận khi phỏng vấn)

Làm việc trong môi trường thân thiện, chuyên nghiệp, khả năng thăng tiến cao

Được đóng đầy đủ bảo hiểm theo quy định Luật Lao động.

Chế độ nghỉ phép (12 ngày phép), nghỉ lễ theo quy định nhà nước

Thưởng vào dịp Lễ, tết, sinh nhật, thưởng tháng lương 13

Review lương định kỳ 6 tháng/lần

Tham gia hoạt động nghỉ mát, du lịch hàng năm.

Trang bị đầy đủ thiết bị làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin