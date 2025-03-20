Tuyển Thợ cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Thợ cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 20/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM

Thợ cơ khí

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ cơ khí Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tòa nhà An Phú, số 24 Hoàng Quốc Việt

Mô Tả Công Việc Thợ cơ khí Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Lên bomlist bóc tách báo giá, tham gia và việc giới thiệu, đánh giá các nhà cung cấp
Thiết kế, bóc tách bản vẽ ngành Cơ khí chế tạo;
Khảo sát và thiết kế Phụ tùng - Máy móc - Thiết bị - Hệ thống băng chuyền tải khi có yêu cầu tư khách hàng và cấp trên
Tính toán vật tự gia công, ra vật tư;
Phối hợp với team sản xuất và NCC để theo dõi tiến độ dự án và chất lượng sản phẩm;
Hỗ trợ việc chế tạo, lắp ráp, hoàn thiện và bàn giao khách hàng (nếu có);
Trực tiếp làm việc tại các công trình nhà máy (nếu được yêu cầu);
Ứng viên có kinh nghiệm quản lý từ 5 người trở lên được cân nhắc vào vị trí leader

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học, cao đẳng chính quy chuyên ngành Cơ khí chế tạo máy, tự động hóa hoặc các ngành có liên quan;
Sử dụng thành thạo phần mềm Autocad 2D-3D, Solidwork / Inventor.
Có kỹ năng, tư duy sáng tạo;
Chịu được áp lực công việc cao để hoàn thành đúng tiến độ công việc được giao;
Tinh thần ham học hỏi tiếp thu cái mới, tinh thần trách nhiệm cao, muốn gắn bó lâu dài.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 10.000.000 - 15.000.000VNĐ (thỏa thuận khi phỏng vấn)
Làm việc trong môi trường thân thiện, chuyên nghiệp, khả năng thăng tiến cao
Được đóng đầy đủ bảo hiểm theo quy định Luật Lao động.
Chế độ nghỉ phép (12 ngày phép), nghỉ lễ theo quy định nhà nước
Thưởng vào dịp Lễ, tết, sinh nhật, thưởng tháng lương 13
Review lương định kỳ 6 tháng/lần
Tham gia hoạt động nghỉ mát, du lịch hàng năm.
Trang bị đầy đủ thiết bị làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 7, tòa nhà An Phú, Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-tho-co-khi-thu-nhap-10-15-trieu-vnd-tai-ha-noi-job339261
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng công ty

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập 12 - 20 Triệu
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nam 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Nhà máy giấy Xương Giang-Công ty cổ phần XNK Bắc Giang
Tuyển Thợ cơ khí Nhà máy giấy Xương Giang-Công ty cổ phần XNK Bắc Giang làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận
Nhà máy giấy Xương Giang-Công ty cổ phần XNK Bắc Giang
Hạn nộp: 23/07/2025
Bắc Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bizman Sài Gòn
Tuyển Thợ cơ khí Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bizman Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bizman Sài Gòn
Hạn nộp: 14/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Công Nghệ Và Đầu Tư Thái Văn
Tuyển Thợ cơ khí Công Ty TNHH Công Nghệ Và Đầu Tư Thái Văn làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Công Nghệ Và Đầu Tư Thái Văn
Hạn nộp: 01/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM
Tuyển Thợ cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM
Hạn nộp: 21/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần VIMECO
Tuyển Thợ cơ khí Công Ty Cổ Phần VIMECO làm việc tại Đồng Nai thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty Cổ Phần VIMECO
Hạn nộp: 12/04/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÀNH BẮC - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tuyển Thợ cơ khí CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÀNH BẮC - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÀNH BẮC - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Hạn nộp: 11/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CTY TNHH Tin Học Kiên Giang
Tuyển Thợ cơ khí CTY TNHH Tin Học Kiên Giang làm việc tại Kiên Giang thu nhập Thỏa thuận
CTY TNHH Tin Học Kiên Giang
Hạn nộp: 11/04/2025
Kiên Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH ACE C&t
Tuyển Thợ cơ khí Công Ty TNHH ACE C&t làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH ACE C&t
Hạn nộp: 08/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH HDmall Việt Nam
Tuyển Thợ cơ khí Công ty TNHH HDmall Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu
Công ty TNHH HDmall Việt Nam
Hạn nộp: 11/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Xây Dựng Kết Cấu Thép Đại Phú
Tuyển Thợ cơ khí Công Ty TNHH Xây Dựng Kết Cấu Thép Đại Phú làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 18 Triệu
Công Ty TNHH Xây Dựng Kết Cấu Thép Đại Phú
Hạn nộp: 06/04/2025
Bình Dương Đã hết hạn 15 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 45 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 14 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc
Tuyển Pha chế Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc
Hạn nộp: 26/09/2025
Hà Nội Còn 10 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP
Hạn nộp: 20/09/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP PAL ACADEMY
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP PAL ACADEMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP PAL ACADEMY
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phẩn MaxGroup
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty Cổ phẩn MaxGroup làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ phẩn MaxGroup
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Nhà máy giấy Xương Giang-Công ty cổ phần XNK Bắc Giang
Tuyển Thợ cơ khí Nhà máy giấy Xương Giang-Công ty cổ phần XNK Bắc Giang làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận
Nhà máy giấy Xương Giang-Công ty cổ phần XNK Bắc Giang
Hạn nộp: 23/07/2025
Bắc Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bizman Sài Gòn
Tuyển Thợ cơ khí Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bizman Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bizman Sài Gòn
Hạn nộp: 14/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Công Nghệ Và Đầu Tư Thái Văn
Tuyển Thợ cơ khí Công Ty TNHH Công Nghệ Và Đầu Tư Thái Văn làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Công Nghệ Và Đầu Tư Thái Văn
Hạn nộp: 01/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM
Tuyển Thợ cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM
Hạn nộp: 21/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần VIMECO
Tuyển Thợ cơ khí Công Ty Cổ Phần VIMECO làm việc tại Đồng Nai thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty Cổ Phần VIMECO
Hạn nộp: 12/04/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÀNH BẮC - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tuyển Thợ cơ khí CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÀNH BẮC - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÀNH BẮC - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Hạn nộp: 11/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CTY TNHH Tin Học Kiên Giang
Tuyển Thợ cơ khí CTY TNHH Tin Học Kiên Giang làm việc tại Kiên Giang thu nhập Thỏa thuận
CTY TNHH Tin Học Kiên Giang
Hạn nộp: 11/04/2025
Kiên Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH ACE C&t
Tuyển Thợ cơ khí Công Ty TNHH ACE C&t làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH ACE C&t
Hạn nộp: 08/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH HDmall Việt Nam
Tuyển Thợ cơ khí Công ty TNHH HDmall Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu
Công ty TNHH HDmall Việt Nam
Hạn nộp: 11/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Xây Dựng Kết Cấu Thép Đại Phú
Tuyển Thợ cơ khí Công Ty TNHH Xây Dựng Kết Cấu Thép Đại Phú làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 18 Triệu
Công Ty TNHH Xây Dựng Kết Cấu Thép Đại Phú
Hạn nộp: 06/04/2025
Bình Dương Đã hết hạn 15 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Thợ cơ khí Công Ty TNHH Công Nghệ Và Đầu Tư Thái Văn làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty TNHH Công Nghệ Và Đầu Tư Thái Văn
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm