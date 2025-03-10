Tuyển Thợ cơ khí CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÀNH BẮC - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tam Trinh,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Thợ cơ khí Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tiếp nhận yêu cầu kiểm tra bảo hành, sửa chữa và bảo trì từ khách hàng hoặc bộ phận liên quan.

Chẩn đoán và khắc phục sự cố.

Thay thế linh kiện khi cần thiết (ổ cứng, RAM, card màn hình, pin CMOS, v.v.).

Cài đặt các phần mềm theo yêu cầu từ công việc hoặc trưởng phòng.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng hoặc đại học chuyên ngành CNTT, Điện tử - Viễn thông, Kỹ thuật máy tính là một lợi thế.

Am hiểu về phần cứng, phần mềm và hệ thống mạng.

Có khả năng chẩn đoán và khắc phục sự cố nhanh chóng.

Có kỹ năng giao tiếp và tư vấn khách hàng.

Có kinh nghiệm sửa chữa thực tế là một điểm cộng, nhưng các công ty vẫn nhận đào tạo nếu có đam mê và tư duy kỹ thuật.

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có trách nhiệm với công việc.

Chịu được áp lực công việc và có tinh thần học hỏi.

Yêu cầu độ tuổi: từ 25 tuổi trở lên.

Tại CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÀNH BẮC - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập dao động từ 8 - 15 triệu đồng/tháng tùy theo kinh nghiệm và tay nghề.

Cơ hội làm việc với các hãng quốc tế, Tập đoàn Vin, Sun, v.v.

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, cởi mở và sáng tạo.

Chế độ đãi ngộ ưu việt, cạnh tranh, thực hiện đầy đủ các chính sách theo quy định của Luật lao động, bao gồm thưởng lễ Tết, nghỉ mát, teambuilding…

Nghỉ lễ/Tết, 12 ngày phép/năm và nghỉ phép theo quy định của pháp luật hiện hành.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÀNH BẮC - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

