Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HC -HITECK làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 18 Triệu

Mức lương 8 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 28 Ngõ 203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 18 Triệu

Tìm kiếm các khách hàng tiềm năng giới thiệu và tư vấn bán sản phẩm thiết bị GPS, camera giám sát hành trình, giải pháp vận tải.

Tư vấn, giới thiệu và demo các sản phẩm, thiết bị phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để hỗ trợ khách hàng trong quá trình triển khai và sử dụng sản phẩm

Thu thập và phân tích thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh để đề xuất các chiến lược kinh doanh hiệu quả.

Lập kế hoạch kinh doanh và báo cáo định kỳ về tình hình bán hàng

Tham gia các hoạt động marketing, hội thảo, triển lãm để quảng bá sản phẩm.

Với Mức Lương 8 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm bán hàng trực tiếp, bán hàng dự án, đi thị trường trong và ngoài tỉnh. Ưu tiên kinh nghiệm kinh doanh ô tô, dầu nhớt hoặc liên quan ngành công nghệ thông tin.

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế. Ưu tiên các chuyên ngành điện ô tô.

Có kỹ năng bán hàng tốt, khả năng thuyết phục và đàm phán

Có kiến thức cơ bản về lĩnh vực công nghệ thông tin và phần mềm

Năng động, nhiệt tình và có tinh thần học hỏi cao

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt

Chịu được áp lực công việc và sẵn sàng đi công tác khi cần thiết

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HC -HITECK Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương : Lương cơ bản + % hoa hồng bán hàng (thu nhập từ 8 triệu - 18 triệu)

Được đào tạo về sản phẩm, kỹ năng bán hàng và kiến thức chuyên môn

Cơ hội thăng tiến rõ ràng dựa trên năng lực và thành tích

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện

Các chế độ BHXH, BHYT theo quy định của Luật Lao động

Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng cuối năm, thưởng các ngày lễ, tết và các chế độ phúc lợi khác: nghỉ mát; teambuilding; khám sức khỏe định kỳ; sinh nhật; ốm đau; hiếu hỷ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HC -HITECK

