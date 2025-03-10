Tuyển Thợ cơ khí CTY TNHH Tin Học Kiên Giang làm việc tại Kiên Giang thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ cơ khí Tại CTY TNHH Tin Học Kiên Giang
- Kiên Giang:
- 141A Mai Thị Hồng Hạnh,Kiên Giang
Mô Tả Công Việc Thợ cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận
Cài đặt, cấu hình và bảo trì hệ thống mạng máy tính, thiết bị mạng (router, switch, firewall...).
Giám sát và quản lý hoạt động của hệ thống mạng, đảm bảo hoạt động ổn định và an toàn.
Khắc phục sự cố và xử lý các vấn đề kỹ thuật liên quan đến hệ thống mạng.
Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho người dùng về các vấn đề liên quan đến mạng máy tính.
Quản lý tài khoản người dùng và quyền truy cập vào hệ thống mạng.
Thực hiện bảo mật hệ thống mạng, phòng chống các mối đe dọa an ninh mạng.
Lập kế hoạch và triển khai các dự án nâng cấp và mở rộng hệ thống mạng.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản trị mạng.
Hiểu biết về các giao thức mạng (TCP/IP, DNS, DHCP...).
Thành thạo các thiết bị mạng (router, switch, firewall...).
Có kinh nghiệm sử dụng các hệ điều hành mạng (Windows Server, Linux...).
Có khả năng phân tích và giải quyết vấn đề.
Có kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Có khả năng giao tiếp tốt và làm việc dưới áp lực cao.
Có chứng chỉ CCNA, CCNP là một lợi thế.
Nắm vững các kiến thức về an ninh mạng và các biện pháp bảo mật mạng.
Tại CTY TNHH Tin Học Kiên Giang Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.
Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định.
Thưởng các ngày lễ, tết và các chế độ phúc lợi khác.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTY TNHH Tin Học Kiên Giang
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
