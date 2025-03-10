Tuyển Thợ cơ khí CTY TNHH Tin Học Kiên Giang làm việc tại Kiên Giang thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Kiên Giang: - 141A Mai Thị Hồng Hạnh,Kiên Giang

Mô Tả Công Việc Thợ cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận

Cài đặt, cấu hình và bảo trì hệ thống mạng máy tính, thiết bị mạng (router, switch, firewall...).

Giám sát và quản lý hoạt động của hệ thống mạng, đảm bảo hoạt động ổn định và an toàn.

Khắc phục sự cố và xử lý các vấn đề kỹ thuật liên quan đến hệ thống mạng.

Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho người dùng về các vấn đề liên quan đến mạng máy tính.

Quản lý tài khoản người dùng và quyền truy cập vào hệ thống mạng.

Thực hiện bảo mật hệ thống mạng, phòng chống các mối đe dọa an ninh mạng.

Lập kế hoạch và triển khai các dự án nâng cấp và mở rộng hệ thống mạng.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản trị mạng.

Hiểu biết về các giao thức mạng (TCP/IP, DNS, DHCP...).

Thành thạo các thiết bị mạng (router, switch, firewall...).

Có kinh nghiệm sử dụng các hệ điều hành mạng (Windows Server, Linux...).

Có khả năng phân tích và giải quyết vấn đề.

Có kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có khả năng giao tiếp tốt và làm việc dưới áp lực cao.

Có chứng chỉ CCNA, CCNP là một lợi thế.

Nắm vững các kiến thức về an ninh mạng và các biện pháp bảo mật mạng.

Tại CTY TNHH Tin Học Kiên Giang Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định.

Thưởng các ngày lễ, tết và các chế độ phúc lợi khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTY TNHH Tin Học Kiên Giang

