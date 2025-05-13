Tuyển Thợ cơ khí Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bizman Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ cơ khí Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bizman Sài Gòn
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- VIC22 Vinhomes Golden River, số 02 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Thợ cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận
Treo lắp biển bảng, căng bạt
Hàn khung sắt bảng quảng cáo
Đấu nối điện
Cắt tôn, dán chữ decal
Gắn chữ alu, mica
Uốn chữ theo thiết kế bằng formex, alu, ốp nhôm alu
Gia công, lắp đặt biển quảng cáo trên mọi chất liệu
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thợ hàn rành nghề
Có kinh nghiệm thi công biển quảng cáo là lợi thế
Leo cao được 30m
Biết đấu nối điện
Tốt nghiệp THPT trở lên
Chăm chỉ, trách nhiệm và ý thức trong công việc
Có kinh nghiệm thi công biển quảng cáo là lợi thế
Leo cao được 30m
Biết đấu nối điện
Tốt nghiệp THPT trở lên
Chăm chỉ, trách nhiệm và ý thức trong công việc
Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bizman Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì
Bao ăn ở, có xe đưa rước
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi cơ bản theo quy định của nhà nước ngay sau kết thúc thời gian thử việc bao gồm BHXH, BHYT, BHTN.
Thời gian làm việc: T2-T7, làm ngoài giờ có lương tăng ca
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi cơ bản theo quy định của nhà nước ngay sau kết thúc thời gian thử việc bao gồm BHXH, BHYT, BHTN.
Thời gian làm việc: T2-T7, làm ngoài giờ có lương tăng ca
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bizman Sài Gòn
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI