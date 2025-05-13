Tuyển Thợ cơ khí Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bizman Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - VIC22 Vinhomes Golden River, số 02 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Thợ cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận

Treo lắp biển bảng, căng bạt

Hàn khung sắt bảng quảng cáo

Đấu nối điện

Cắt tôn, dán chữ decal

Gắn chữ alu, mica

Uốn chữ theo thiết kế bằng formex, alu, ốp nhôm alu

Gia công, lắp đặt biển quảng cáo trên mọi chất liệu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thợ hàn rành nghề

Có kinh nghiệm thi công biển quảng cáo là lợi thế

Leo cao được 30m

Biết đấu nối điện

Tốt nghiệp THPT trở lên

Chăm chỉ, trách nhiệm và ý thức trong công việc

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bizman Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì

Bao ăn ở, có xe đưa rước

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi cơ bản theo quy định của nhà nước ngay sau kết thúc thời gian thử việc bao gồm BHXH, BHYT, BHTN.

Thời gian làm việc: T2-T7, làm ngoài giờ có lương tăng ca

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bizman Sài Gòn

