Tuyển Thợ cơ khí Công Ty TNHH Xây Dựng Kết Cấu Thép Đại Phú làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - 279/A Tổ 8, Đường DT 747, Khu Phố 3, Phường Hội Nghĩa, Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam, Huyện Tân Uyên

Mô Tả Công Việc Thợ cơ khí Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

- Kỹ sư cơ khí chuyên thiết kế bóc tách khối lượng, sản xuất kết cấu khung kèo thép, cầu thang thép … nói chung về ngành thép.

- Triển khai bản vẽ shop drawing cho các bộ phận trong nhà máy tổ chức sản xuất. Biết sử dụng phần mềm Tekla, Autocad, Sap…

Biết sử dụng

Tekla, Autocad, Sap…

- Bóc tách khối lượng thi công các hạng mục theo bản vẽ thiết kế.

- Đề xuất, lên phương án kết cấu đang triển khai theo tiêu chuẩn hiện hành.

- Tính toán khối lượng vật tư cần cho các hạng mục khung kèo trong bản vẽ.

- Lên kế hoạch yêu cầu cung cấp vật tư, cập nhật điều chỉnh khối lượng.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành liên quan.

- Tối thiểu 02 năm làm việc ở vị trí tương đương.

- Nhiệt tình, chủ động trong công việc, khả năng chịu áp lực cao..

- Biết sử dụng phần mềm Tekla, Autocad, Sap…

- Biết sử dụng

Tekla, Autocad, Sap…

Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Kết Cấu Thép Đại Phú Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận 15-18tr

- Phụ cấp khi công tác xa

- BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định Nhà nước.

- Môi trường làm việc sáng tạo và thân thiện.

- Cơ hội phát triển nghề nghiệp.

- Các chế độ đãi ngộ hấp dẫn theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Kết Cấu Thép Đại Phú

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin