Tuyển Thợ cơ khí Công Ty TNHH Xây Dựng Kết Cấu Thép Đại Phú làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 18 Triệu

Tuyển Thợ cơ khí Công Ty TNHH Xây Dựng Kết Cấu Thép Đại Phú làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 18 Triệu

Công Ty TNHH Xây Dựng Kết Cấu Thép Đại Phú
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
Công Ty TNHH Xây Dựng Kết Cấu Thép Đại Phú

Thợ cơ khí

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ cơ khí Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Kết Cấu Thép Đại Phú

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- 279/A Tổ 8, Đường DT 747, Khu Phố 3, Phường Hội Nghĩa, Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam, Huyện Tân Uyên

Mô Tả Công Việc Thợ cơ khí Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

- Kỹ sư cơ khí chuyên thiết kế bóc tách khối lượng, sản xuất kết cấu khung kèo thép, cầu thang thép … nói chung về ngành thép.
- Triển khai bản vẽ shop drawing cho các bộ phận trong nhà máy tổ chức sản xuất. Biết sử dụng phần mềm Tekla, Autocad, Sap…
Biết sử dụng
Tekla, Autocad, Sap…
- Bóc tách khối lượng thi công các hạng mục theo bản vẽ thiết kế.
- Đề xuất, lên phương án kết cấu đang triển khai theo tiêu chuẩn hiện hành.
- Tính toán khối lượng vật tư cần cho các hạng mục khung kèo trong bản vẽ.
- Lên kế hoạch yêu cầu cung cấp vật tư, cập nhật điều chỉnh khối lượng.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành liên quan.
- Tối thiểu 02 năm làm việc ở vị trí tương đương.
- Nhiệt tình, chủ động trong công việc, khả năng chịu áp lực cao..
- Biết sử dụng phần mềm Tekla, Autocad, Sap…
- Biết sử dụng
Tekla, Autocad, Sap…

Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Kết Cấu Thép Đại Phú Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận 15-18tr
- Phụ cấp khi công tác xa
- BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định Nhà nước.
- Môi trường làm việc sáng tạo và thân thiện.
- Cơ hội phát triển nghề nghiệp.
- Các chế độ đãi ngộ hấp dẫn theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Kết Cấu Thép Đại Phú

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Xây Dựng Kết Cấu Thép Đại Phú

Công Ty TNHH Xây Dựng Kết Cấu Thép Đại Phú

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 279/A Tổ 8, Đường DT 747, Khu Phố 3, Phường Hội Nghĩa, Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-tho-co-khi-thu-nhap-15-18-trieu-vnd-tai-binh-duong-job330768
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Nhà máy giấy Xương Giang-Công ty cổ phần XNK Bắc Giang
Tuyển Thợ cơ khí Nhà máy giấy Xương Giang-Công ty cổ phần XNK Bắc Giang làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận
Nhà máy giấy Xương Giang-Công ty cổ phần XNK Bắc Giang
Hạn nộp: 23/07/2025
Bắc Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bizman Sài Gòn
Tuyển Thợ cơ khí Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bizman Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bizman Sài Gòn
Hạn nộp: 14/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Công Nghệ Và Đầu Tư Thái Văn
Tuyển Thợ cơ khí Công Ty TNHH Công Nghệ Và Đầu Tư Thái Văn làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Công Nghệ Và Đầu Tư Thái Văn
Hạn nộp: 01/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM
Tuyển Thợ cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM
Hạn nộp: 21/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần VIMECO
Tuyển Thợ cơ khí Công Ty Cổ Phần VIMECO làm việc tại Đồng Nai thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty Cổ Phần VIMECO
Hạn nộp: 12/04/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÀNH BẮC - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tuyển Thợ cơ khí CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÀNH BẮC - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÀNH BẮC - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Hạn nộp: 11/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CTY TNHH Tin Học Kiên Giang
Tuyển Thợ cơ khí CTY TNHH Tin Học Kiên Giang làm việc tại Kiên Giang thu nhập Thỏa thuận
CTY TNHH Tin Học Kiên Giang
Hạn nộp: 11/04/2025
Kiên Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH ACE C&t
Tuyển Thợ cơ khí Công Ty TNHH ACE C&t làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH ACE C&t
Hạn nộp: 08/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH HDmall Việt Nam
Tuyển Thợ cơ khí Công ty TNHH HDmall Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu
Công ty TNHH HDmall Việt Nam
Hạn nộp: 11/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Xây Dựng Kết Cấu Thép Đại Phú
Tuyển Thợ cơ khí Công Ty TNHH Xây Dựng Kết Cấu Thép Đại Phú làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 18 Triệu
Công Ty TNHH Xây Dựng Kết Cấu Thép Đại Phú
Hạn nộp: 06/04/2025
Bình Dương Đã hết hạn 15 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 47 ngày để ứng tuyển 6 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm công ty cổ phần ci holding
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học công ty cổ phần ci holding làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 8 Triệu
công ty cổ phần ci holding
Hạn nộp: 30/09/2025
Bình Dương Còn 16 ngày để ứng tuyển Trên 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Bình Dương Còn 19 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 8 Triệu
Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 47 ngày để ứng tuyển 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Tuyển Kế toán dự án Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả làm việc tại Bình Dương thu nhập 14 - 16 Triệu
Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Hạn nộp: 03/10/2025
Bình Dương Đồng Nai Còn 19 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS
Hạn nộp: 06/10/2025
Bình Dương Còn 22 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM
Hạn nộp: 04/10/2025
Bắc Ninh Hải Phòng Bình Dương Còn 20 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH YAKULT VN
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH YAKULT VN làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 14 Triệu
CÔNG TY TNHH YAKULT VN
Hạn nộp: 03/10/2025
Bình Dương Còn 19 ngày để ứng tuyển 10 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO
Hạn nộp: 27/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NATURE AGENCY
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH NATURE AGENCY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH NATURE AGENCY
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BUDDING BEAN VIỆT NAM
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH BUDDING BEAN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH BUDDING BEAN VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Renoma
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Renoma làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Công ty TNHH Renoma
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DƯỢC PHẨM TH HEALTH
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DƯỢC PHẨM TH HEALTH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DƯỢC PHẨM TH HEALTH
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DƯỢC PHẨM TH HEALTH
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DƯỢC PHẨM TH HEALTH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DƯỢC PHẨM TH HEALTH
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LIBRA VIỆT NAM
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LIBRA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LIBRA VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Nhật Tiến
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Nhật Tiến làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Nhật Tiến
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Nhà máy giấy Xương Giang-Công ty cổ phần XNK Bắc Giang
Tuyển Thợ cơ khí Nhà máy giấy Xương Giang-Công ty cổ phần XNK Bắc Giang làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận
Nhà máy giấy Xương Giang-Công ty cổ phần XNK Bắc Giang
Hạn nộp: 23/07/2025
Bắc Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bizman Sài Gòn
Tuyển Thợ cơ khí Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bizman Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bizman Sài Gòn
Hạn nộp: 14/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Công Nghệ Và Đầu Tư Thái Văn
Tuyển Thợ cơ khí Công Ty TNHH Công Nghệ Và Đầu Tư Thái Văn làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Công Nghệ Và Đầu Tư Thái Văn
Hạn nộp: 01/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM
Tuyển Thợ cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM
Hạn nộp: 21/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần VIMECO
Tuyển Thợ cơ khí Công Ty Cổ Phần VIMECO làm việc tại Đồng Nai thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty Cổ Phần VIMECO
Hạn nộp: 12/04/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÀNH BẮC - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tuyển Thợ cơ khí CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÀNH BẮC - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÀNH BẮC - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Hạn nộp: 11/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CTY TNHH Tin Học Kiên Giang
Tuyển Thợ cơ khí CTY TNHH Tin Học Kiên Giang làm việc tại Kiên Giang thu nhập Thỏa thuận
CTY TNHH Tin Học Kiên Giang
Hạn nộp: 11/04/2025
Kiên Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH ACE C&t
Tuyển Thợ cơ khí Công Ty TNHH ACE C&t làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH ACE C&t
Hạn nộp: 08/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH HDmall Việt Nam
Tuyển Thợ cơ khí Công ty TNHH HDmall Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu
Công ty TNHH HDmall Việt Nam
Hạn nộp: 11/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Xây Dựng Kết Cấu Thép Đại Phú
Tuyển Thợ cơ khí Công Ty TNHH Xây Dựng Kết Cấu Thép Đại Phú làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 18 Triệu
Công Ty TNHH Xây Dựng Kết Cấu Thép Đại Phú
Hạn nộp: 06/04/2025
Bình Dương Đã hết hạn 15 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Thợ cơ khí Công Ty TNHH XNK Thép & Thiết Bị Công Nghiệp Minh Tiến làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty TNHH XNK Thép & Thiết Bị Công Nghiệp Minh Tiến
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Thợ cơ khí Công Ty TNHH Thiên Sơn Computer làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 12 Triệu Công Ty TNHH Thiên Sơn Computer
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thợ cơ khí Công Ty TNHH Xây Dựng Kết Cấu Thép Đại Phú làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 18 Triệu Công Ty TNHH Xây Dựng Kết Cấu Thép Đại Phú
15 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm