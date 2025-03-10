Tuyển Thợ cơ khí Công ty TNHH HDmall Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ cơ khí Tại Công ty TNHH HDmall Việt Nam
Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 50 Nguyễn Văn Huyên, Quan Hoa,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Thợ cơ khí Với Mức Lương 7 - 12 Triệu
Làm việc về Công nghệ thông tin Kĩ thuật kiêm Giao hàng:
Lắp ráp, cài đặt máy tính, yêu thích công nghệ
Vệ sinh máy tính, lắp ráp, test máy,..
Cài đặt win và các phần mềm.... tạo điều kiện cho các bạn tiếp xúc với công nghệ thông tin.
Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng ngành CNTT trở lên - Chuyên ngành công nghệ thông tin
Chuyên cần, Lễ phép, thật thà,chăm chỉ, chịu khó học hỏi là được
Làm việc độc lập, tìm tòi học hỏi
Có phương tiện đi lại
Tại Công ty TNHH HDmall Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Có phụ cấp ăn trưa, phụ cấp điện thoại, xăng xe!
Được đóng bảo hiểm đầy đủ theo quy định khi lên chính thức
Được đào tạo khi nhận việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH HDmall Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
