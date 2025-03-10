Tuyển Thợ cơ khí Công ty TNHH HDmall Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 50 Nguyễn Văn Huyên, Quan Hoa,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Thợ cơ khí Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Làm việc về Công nghệ thông tin Kĩ thuật kiêm Giao hàng:

Lắp ráp, cài đặt máy tính, yêu thích công nghệ

Vệ sinh máy tính, lắp ráp, test máy,..

Cài đặt win và các phần mềm.... tạo điều kiện cho các bạn tiếp xúc với công nghệ thông tin.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng ngành CNTT trở lên - Chuyên ngành công nghệ thông tin

Chuyên cần, Lễ phép, thật thà,chăm chỉ, chịu khó học hỏi là được

Làm việc độc lập, tìm tòi học hỏi

Có phương tiện đi lại

Tại Công ty TNHH HDmall Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Có phụ cấp ăn trưa, phụ cấp điện thoại, xăng xe!

Được đóng bảo hiểm đầy đủ theo quy định khi lên chính thức

Được đào tạo khi nhận việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH HDmall Việt Nam

