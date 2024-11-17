Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA PLAN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA PLAN
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA PLAN

Biên phiên dịch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA PLAN

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 159 Võ Văn Tần, Q3, TP HCM, Quận 3

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Phiên dịch tài liệu, văn bản từ tiếng Hàn sang tiếng Việt và ngược lại.
Hỗ trợ phiên dịch trong các cuộc họp, hội thảo, và sự kiện của công ty.
Hỗ trợ giao tiếp giữa nhân viên người Hàn và nhân viên người Việt.
Dịch thuật các tài liệu kỹ thuật, hợp đồng và các tài liệu liên quan khác.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nghe nói tốt ( yêu cầu trình độ tương đương topik 5 trở lên )
Ưu tiên các ứng viên tốt nghiệp đại học các ngành liên quan đến tiếng Hàn
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm dịch trong lĩnh vực nha khoa hoặc marketing.
Thành thạo cả bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Hàn.
Khả năng giao tiếp và truyền đạt thông tin tốt.
Có tinh thần trách nhiệm trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA PLAN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương net từ 20.000.000 đến 25.000.000 ( deal theo năng lực )
Được làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo.
Đồng nghiệp trẻ, thân thiện
Có cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân, xét tăng lương định kỳ.
Chế độ bảo hiểm, phúc lợi đầy đủ theo quy định của pháp luật.
Lương thưởng tháng 13, tiệc công ty định kỳ,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA PLAN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA PLAN

CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA PLAN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 159 - 159/1 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

