Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VINCONS làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Technopark, Vinhomes Oceanpark, Gia Lâm, Huyện Gia Lâm

- Thực hiện tuyển dụng các vị trí Khối công trường và Khối văn phòng mảng thi công Xây Dựng bao gồm công tác tuyển dụng (tìm kiếm/đăng tuyển/sàng lọc, phỏng vấn/đánh giá, trình TD, gửi offer) và công tác thủ tục tuyển dụng (Nhập dữ liệu NS lên PMNS, đón tiếp NS mới, thu HS CBNV)

- Phối hợp cùng hiring manager phỏng vấn và đánh giá ứng viên, tư vấn cho các BP về ưu nhược điểm của ứng viên và chế độ đãi ngộ phù hợp với từng trường hợp.

- Lên kế hoạch và triển khai xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng qua các kênh Online, Offline.

- Lên ý tưởng, đề xuất và thực hiện các sáng kiến liên quan đến tuyển dụng nhằm hoàn thiện các Quy trình Quy định và giúp cải tiến, nâng cao hiệu quả công việc.

- Một số công việc khác theo sự phân công của TP/ Quản lý tuyển dụng.

- Chi tiết trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành nhân sự hoặc các khối ngành liên quan khác.

- Tối thiểu 03 năm chuyên làm công tác Tuyển dụng (bắt buộc). Ưu tiên ứng viên đã làm trong các ngành Xây dựng,.... tại các Công ty có quy mô lớn.

- Có kỹ năng phỏng vấn, đánh giá ứng viên.

- Khả năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục, phong thái lịch sự, chuyên nghiệp.

- Thích nghi nhanh với môi trường, khả năng chịu áp lực cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VINCONS Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương hấp dẫn

- Được tham gia bảo hiểm theo quy định & hưởng chế độ phúc lợi hấp dẫn của TĐ Vingroup

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và hiệu quả có cơ hội thăng tiến Ký hợp đồng lao động chính thức sau 2 tháng thử việc

