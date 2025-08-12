Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM CÁT VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM CÁT VIỆT
- Hà Nội: Số 10 ngõ 2, đường Quần Ngựa, Ba Đình, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 20 - 25 Triệu
Xây dựng chiến lược phát triển Performance các kênh truyền thông như In app, Website, Tiktok, Facebook, Zalo, Youtube đảm bảo mục tiêu tăng traffic, tăng doanh thu và người dùng mới cho ứng dụng Lịch Việt
Nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ và xu hướng trên Google Play, App Store để tối ưu chiến lược marketing cho mobile app.
Phối hợp với bộ phận Sản phẩm và CSKH để phân tích dữ liệu hành vi người dùng, xây dựng các chiến dịch remarketing và tăng retention.
Phối hợp với team Marketing lên ý tưởng, xây dựng và triển khai chiến lược marketing cho từng dịch vụ, sản phẩm trên các kênh online (Social media, Campaigns, in app...)
Lập kế hoạch, triển khai, theo dõi, đo lường, tối ưu, báo cáo hiệu suất của các chiến dịch digital marketing (Google Ads, Apple Search Ads,...v.v) theo từng giai đoạn mục tiêu của app Lịch Việt để đạt KPI
Thống kê, phân tích các số liệu (KPI, chi phí) và làm báo cáo khi kết thúc chiến dịch quảng cáo, đưa ra đánh giá và đề xuất.
Nghiên cứu và phân tích thị trường ứng dụng trên Google Play và App Store. Cập nhật các xu hướng Digital mới, đặc biệt trong lĩnh vực mobile app, chọn ngày - tử vi – phong thủy
Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Hiểu biết sâu về các kênh Digital (Facebook Ads, Google Ads, SEO, Content Marketing, Social Media, v.v.)
Có tư duy & kỹ năng sử dụng các công cụ AI & áp dụng hiệu quả cho công việc
Tư duy phân tích tốt, biết khai thác dữ liệu người dùng. Có kinh nghiệm A/B testing, phân tích cohort, funnel để tối ưu chiến dịch.
Giao tiếp Tiếng Anh tốt để trao đổi với đối tác
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM CÁT VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ BHXH, nghỉ phép và các quyền lợi khác theo luật lao động Việt Nam và chính sách công ty;
Thưởng đầy đủ ngày lễ, tết, lương tháng 13
Review tăng lương 2 lần/năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM CÁT VIỆT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
