Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM CÁT VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM CÁT VIỆT
Ngày đăng tuyển: 12/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM CÁT VIỆT

Digital Marketing

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 10 ngõ 2, đường Quần Ngựa, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Xây dựng chiến lược phát triển Performance các kênh truyền thông như In app, Website, Tiktok, Facebook, Zalo, Youtube đảm bảo mục tiêu tăng traffic, tăng doanh thu và người dùng mới cho ứng dụng Lịch Việt
Nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ và xu hướng trên Google Play, App Store để tối ưu chiến lược marketing cho mobile app.
Phối hợp với bộ phận Sản phẩm và CSKH để phân tích dữ liệu hành vi người dùng, xây dựng các chiến dịch remarketing và tăng retention.
Phối hợp với team Marketing lên ý tưởng, xây dựng và triển khai chiến lược marketing cho từng dịch vụ, sản phẩm trên các kênh online (Social media, Campaigns, in app...)
Lập kế hoạch, triển khai, theo dõi, đo lường, tối ưu, báo cáo hiệu suất của các chiến dịch digital marketing (Google Ads, Apple Search Ads,...v.v) theo từng giai đoạn mục tiêu của app Lịch Việt để đạt KPI
Thống kê, phân tích các số liệu (KPI, chi phí) và làm báo cáo khi kết thúc chiến dịch quảng cáo, đưa ra đánh giá và đề xuất.
Nghiên cứu và phân tích thị trường ứng dụng trên Google Play và App Store. Cập nhật các xu hướng Digital mới, đặc biệt trong lĩnh vực mobile app, chọn ngày - tử vi – phong thủy

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong Digital Marketing, ưu tiên có kinh nghiệm mảng Mobile App
Hiểu biết sâu về các kênh Digital (Facebook Ads, Google Ads, SEO, Content Marketing, Social Media, v.v.)
Có tư duy & kỹ năng sử dụng các công cụ AI & áp dụng hiệu quả cho công việc
Tư duy phân tích tốt, biết khai thác dữ liệu người dùng. Có kinh nghiệm A/B testing, phân tích cohort, funnel để tối ưu chiến dịch.
Giao tiếp Tiếng Anh tốt để trao đổi với đối tác

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM CÁT VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 15.000.000 – 20.000.000 + COM (Thu nhập 20-25 triệu hoặc hơn. Có thể deal theo năng lực)
Được hưởng đầy đủ BHXH, nghỉ phép và các quyền lợi khác theo luật lao động Việt Nam và chính sách công ty;
Thưởng đầy đủ ngày lễ, tết, lương tháng 13
Review tăng lương 2 lần/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM CÁT VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM CÁT VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM CÁT VIỆT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 10, Ngõ 379, Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

