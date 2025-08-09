Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE
Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 79 Võ Văn Kiệt, P An Lạc, Bình Tân, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 20 - 25 Triệu
Theo dõi tiến độ, đôn đốc các nhiệm vụ và chương trình đã được phân công cho nội bộ.
Tham gia các cuộc họp để thực hiện ghi chú, tổng hợp thông tin và phiên dịch các cuộc họp, trao đổi với đối tác.
Liên kết nhịp nhàng với các bộ phận khác để triển khai các công việc một cách hiệu quả.
Tham gia cùng Giám đốc các hoạt động xã hội, gặp gỡ đối tác và hỗ trợ phiên dịch.
Hỗ trợ sắp xếp lịch trình, chuẩn bị nội dung cho các buổi gặp gỡ, làm việc với đối tác nước ngoài.
Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí trợ lý hoặc các vị trí tương đương, ưu tiên có kinh nghiệm TMĐT, Agency.
Thành thạo tiếng Trung (4 kỹ năng), biết thêm tiếng Anh là lợi thế.
Có khả năng xử lý linh hoạt nhiều đầu việc, chủ động và nhạy bén trong công việc.
Có tinh thần học hỏi, tiếp thu nhanh, sẵn sàng làm việc với cường độ và tốc độ cao.
Tư duy hệ thống, kỹ năng giao tiếp và tổ chức tốt.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE Thì Được Hưởng Những Gì
Lương từ 20 - 25 triệu/tháng.
Thưởng Lễ, Tết, sinh nhật…
Hỗ trợ 1 suất ăn/ngày làm việc.
Review lương định kỳ.
Làm việc trong môi trường trẻ trung, chuyên nghiệp, có định hướng mở rộng quốc tế, đa văn hóa.
Được đào tạo kiến thức về livestream, vận hành TMĐT.
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, nghỉ phép năm và các chế độ theo quy định.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
