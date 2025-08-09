Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 79 Võ Văn Kiệt, P An Lạc, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Theo dõi tiến độ, đôn đốc các nhiệm vụ và chương trình đã được phân công cho nội bộ.

Tham gia các cuộc họp để thực hiện ghi chú, tổng hợp thông tin và phiên dịch các cuộc họp, trao đổi với đối tác.

Liên kết nhịp nhàng với các bộ phận khác để triển khai các công việc một cách hiệu quả.

Tham gia cùng Giám đốc các hoạt động xã hội, gặp gỡ đối tác và hỗ trợ phiên dịch.

Hỗ trợ sắp xếp lịch trình, chuẩn bị nội dung cho các buổi gặp gỡ, làm việc với đối tác nước ngoài.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí trợ lý hoặc các vị trí tương đương, ưu tiên có kinh nghiệm TMĐT, Agency.

Thành thạo tiếng Trung (4 kỹ năng), biết thêm tiếng Anh là lợi thế.

Có khả năng xử lý linh hoạt nhiều đầu việc, chủ động và nhạy bén trong công việc.

Có tinh thần học hỏi, tiếp thu nhanh, sẵn sàng làm việc với cường độ và tốc độ cao.

Tư duy hệ thống, kỹ năng giao tiếp và tổ chức tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 20 - 25 triệu/tháng.

Thưởng Lễ, Tết, sinh nhật…

Hỗ trợ 1 suất ăn/ngày làm việc.

Review lương định kỳ.

Làm việc trong môi trường trẻ trung, chuyên nghiệp, có định hướng mở rộng quốc tế, đa văn hóa.

Được đào tạo kiến thức về livestream, vận hành TMĐT.

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, nghỉ phép năm và các chế độ theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin