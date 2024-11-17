Tuyển Kế toán Công ty Cổ phần Giáo dục Đông Đô làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Trường TH, THCS & THPT Ngôi Sao Hà Nội - Hoàng Mai, KĐT Kim Văn Kim Lũ, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận

• In sổ sách, lưu trữ, bảo quản chứng từ;

• Nhập liệu dữ liệu kế toán

• Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên;

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học hoặc sinh viên năm cuối chuyên ngành: Kế toán - Tài chính;

• Thời gian làm việc tối thiểu 12 ngày/tháng

• Thành thạo tin học văn phòng;

• Nhanh nhẹn, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao, ham học hỏi, chịu được áp lực công việc.

Tại Công ty Cổ phần Giáo dục Đông Đô Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc linh động, đảm bảo đủ ít nhất 12 công/tháng

Phụ cấp tiền ăn: 35.000 VNĐ/ngày (áp dụng nếu đi làm cả ngày)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giáo dục Đông Đô

