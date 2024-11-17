Tuyển Kế toán Công ty Cổ phần Giáo dục Đông Đô làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Giáo dục Đông Đô
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
Công ty Cổ phần Giáo dục Đông Đô

Kế toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán Tại Công ty Cổ phần Giáo dục Đông Đô

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Trường TH, THCS & THPT Ngôi Sao Hà Nội

- Hoàng Mai, KĐT Kim Văn Kim Lũ, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận

• In sổ sách, lưu trữ, bảo quản chứng từ;
• Nhập liệu dữ liệu kế toán
• Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên;

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học hoặc sinh viên năm cuối chuyên ngành: Kế toán - Tài chính;
• Thời gian làm việc tối thiểu 12 ngày/tháng
• Thành thạo tin học văn phòng;
• Nhanh nhẹn, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao, ham học hỏi, chịu được áp lực công việc.

Tại Công ty Cổ phần Giáo dục Đông Đô Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc linh động, đảm bảo đủ ít nhất 12 công/tháng
Phụ cấp tiền ăn: 35.000 VNĐ/ngày (áp dụng nếu đi làm cả ngày)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giáo dục Đông Đô

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Ô đất TH và PT thuộc KĐT mới Kim Văn – Kim Lũ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

