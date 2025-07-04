Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HAPALAT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 18 ngõ 44 Tư Đình, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Điều hành, quản lý mọi hoạt động tài chính, kế toán. Giám sát hoạt động quyết toán. Kiểm soát quy trình, đảm bảo tính hợp pháp, tính kịp thời và tính chính xác trong việc lập sổ sách hồ sơ kế toán, tính toán giá vốn, mức lương, các bút toán tính thuế, bảo hiểm, công nợ với NCC, khách hàng, ngân hàng cũng như các đối tác kinh doanh khác..

-Xây dựng quy trình quản lý và đào tạo kế toán viên.

-Quản lý hệ thống kế toán, hóa đơn – chứng từ doanh nghiệp, Đảm bảo tính chính xác, hợp pháp của sổ sách kế toán. Kiểm soát, ký duyệt các nghiệp vụ phát sinh trong ngày.

-Tham mưu công tác kiểm soát tài cho giám đốc.Tham gia phân tích, dự báo nguồn tài chính cho doanh nghiệp

-Nhiệm vụ kế toán trưởng: Lập – trình bày báo cáo tài chính

-Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu giám đốc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có bằng CĐ trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính - ngân hàng và phải có chứng chỉ kế toán trưởng

-Am hiểu pháp luật kinh doanh, tài chính

- Khả năng tư duy tốt

- Khả năng tin học tốt

- Biết quản lý thời gian và chịu áp lực công việc

- Cẩn thận và trung thực, giao tiếp tốt , có kỹ năng quản lý

- Ít nhất 3 năm có kinh nghiệm làm vị trí kế toán trưởng

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HAPALAT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 25.000.000 – 30.000.000đ

Phụ cấp: Hỗ trợ cơm trưa: 30.000đ/bữa trưa

Có 12 ngày phép trên năm

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN

Thưởng tháng lương 13, các ngày lễ, 2/9, 20/10, 8/3 tết thiếu nhi ….

Quà sinh nhật 300.000đ/người

Môi trường làm việc trẻ, năng động, sáng tạo.

Được tham gia các chương trình đào tạo do công ty tổ chức nâng cao trình độ

Có cơ hội thăng tiến trong công việc

Được hưởng mọi quyền lợi của người lao động theo quy định của công ty

Được hưởng chế độ phúc lợi theo quy chế giải quyết chế độ phúc lợi của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HAPALAT VIỆT NAM

