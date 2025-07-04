Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH Swan De Beauty làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 81A Lương Hữu Khánh, P. Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

Kế Toán Trưởng tại Swan De Beauty chịu trách nhiệm đảm bảo mọi hoạt động kế toán – tài chính của phòng khám tuân thủ 100% theo quy định của pháp luật Việt Nam, góp phần bảo vệ uy tín thương hiệu và tối ưu hiệu quả sử dụng nguồn lực. Vị trí này yêu cầu tính cẩn trọng cao, kiến thức sâu rộng về chuẩn mực kế toán, thuế và quy định nhà nước, cùng khả năng tổ chức, giám sát chặt chẽ mọi khía cạnh liên quan đến số liệu tài chính.

I. Mục tiêu chính

Quản lý toàn bộ nghiệp vụ kế toán – tài chính: lập sổ sách, báo cáo, chứng từ.

Đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các chuẩn mực, quy định về thuế, báo cáo tài chính và thanh toán.

Giám sát nội bộ hệ thống kiểm soát tài chính – kế toán, ngăn ngừa rủi ro vi phạm.

Tư vấn lãnh đạo về chính sách tài chính, thuế và tối ưu dòng tiền.

II. Nhiệm vụ và trách nhiệm

1. Hạch toán và báo cáo

Lập và quản lý sổ sách kế toán đầy đủ, chính xác theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam.

Soát xét, đối chiếu chứng từ đầu vào – đầu ra, đảm bảo chứng từ hợp pháp, hợp lệ.

Xây dựng và trình nộp Báo cáo Tài chính Quý/Năm cho cơ quan thuế và Sở Tài chính.

2. Quản lý thuế và nghĩa vụ tài chính

Lập tờ khai và nộp các loại thuế GTGT, TNDN, TNCN, thuế môn bài đúng hạn.

Theo dõi và cập nhật kịp thời thay đổi chính sách thuế; chủ động đề xuất biện pháp ứng phó.

Phối hợp cơ quan thuế khi có thanh, kiểm tra; chuẩn bị hồ sơ đáp ứng yêu cầu thanh tra, kiểm toán.

3. Kiểm soát nội bộ và tuân thủ

Xây dựng quy trình kiểm soát tài chính – kế toán, đảm bảo ngăn ngừa sai sót, gian lận.

Định kỳ rà soát, đánh giá hiệu quả và mức độ tuân thủ; đề xuất cải tiến quy trình.

Đào tạo, hướng dẫn nhân viên bộ phận tuân thủ quy định pháp luật và chính sách nội bộ.

4. Quản lý dòng tiền và phân tích tài chính

Lập kế hoạch dòng tiền, ngân sách hoạt động; giám sát thu chi để duy trì thanh khoản.

Phân tích báo cáo tài chính để đánh giá hiệu quả kinh doanh, đề xuất giải pháp tối ưu.

Hỗ trợ Ban Giám đốc trong quyết định đầu tư, mua sắm, chi trả lương thưởng, cổ tức.

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ và chứng chỉ

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán, Tài chính – Ngân hàng hoặc tương đương.

Có Chứng chỉ Kế toán trưởng hoặc Kiểm toán viên CPA là lợi thế.

2. Kinh nghiệm

Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên trong lĩnh vực y tế, dịch vụ.

Kinh nghiệm lập và trình bày báo cáo tài chính theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam và IFRS.

3. Kiến thức và kỹ năng

Am hiểu sâu sắc Luật Kế toán, Luật thuế (GTGT, TNDN, TNCN, thuế môn bài), và các văn bản hướng dẫn.

Thành thạo phần mềm kế toán (MISA, Bravo, SAP…) và MS Excel nâng cao.

Khả năng phân tích số liệu, xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ hiệu quả.

4. Thái độ và phẩm chất

Tuân thủ tuyệt đối quy định pháp luật và chính sách nội bộ; cẩn trọng, trung thực.

Tinh thần trách nhiệm cao, làm việc độc lập và phối hợp nhóm tốt.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình rõ ràng, tự tin khi làm việc với cơ quan thuế và kiểm toán.

Tại Công ty TNHH Swan De Beauty Thì Được Hưởng Những Gì

IV. Quyền lợi

Lương: từ 25.000.000 – 30.000.000 VND, hoặc thỏa thuận theo năng lực, cạnh tranh trên thị trường.

Thưởng theo kết quả kinh doanh, xét duyệt định kỳ.

Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ; chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định Nhà nước.

Cơ hội thăng tiến, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn.

Địa điểm làm việc: Quận 1, Tp. HCM

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Swan De Beauty

