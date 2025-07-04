Tuyển Project Manager CÔNG TY CỔ PHẦN NDS VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Project Manager CÔNG TY CỔ PHẦN NDS VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN NDS VIETNAM
Ngày đăng tuyển: 04/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/07/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN NDS VIETNAM

Project Manager

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Project Manager Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NDS VIETNAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 42/2 Nguyễn Văn Trỗi, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Project Manager Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả chung:
Bạn sẽ chịu trách nhiệm chính trong việc triển khai các dự án phần mềm của công ty (BonBon Shop, VisibilityPro, DeliveryPro) cho khách hàng – từ giai đoạn khởi động đến khi hệ thống vận hành ổn định. Đồng thời, bạn sẽ đảm bảo hỗ trợ sau triển khai, xử lý các sự cố kỹ thuật và duy trì mối quan hệ hợp tác lâu dài với khách hàng.
Nhiệm vụ chính:
1. Triển khai dự án
· Lập kế hoạch, điều phối và theo dõi tiến độ triển khai phần mềm.
· Phối hợp với các bộ phận liên quan (Sản phẩm, Kỹ thuật...) để xác định yêu cầu và tiến độ.
· Tổ chức họp workshop với khách hàng, hỗ trợ kiểm thử, đào tạo và nghiệm thu với khách hàng.
· Phát hiện sớm rủi ro, chủ động đề xuất phương án xử lý.
2. Hỗ trợ sau triển khai
· Quản lý bảo trì hệ thống sau bàn giao: phối hợp xử lý lỗi, cập nhật hệ thống.
· Tổng hợp và báo cáo sự cố đầy đủ, dễ hiểu.
· Viết và cập nhật tài liệu hướng dẫn sử dụng
· Quản lý yêu cầu thay đổi từ khách hàng, đảm bảo chất lượng và thời gian thực hiện.
3. Chăm sóc khách hàng
· Là đầu mối liên hệ chính với khách hàng trong và sau quá trình triển khai.
· Theo dõi mức độ hài lòng, tổ chức đánh giá định kỳ, đề xuất giải pháp phù hợp.
· Hiểu rõ mục tiêu kinh doanh để đồng hành và xây dựng quan hệ hợp tác lâu dài.
4. Quản lý quy trình & đội nhóm
· Phối hợp tốt với các bộ phận DEV, BA, QC để đảm bảo tiến độ dự án.
· Cải tiến quy trình triển khai, đóng góp xây dựng SOP nội bộ.
· Hướng dẫn nhân sự mới, hỗ trợ đánh giá hiệu quả làm việc.
· Hỗ trợ phòng kinh doanh về mặt kỹ thuật và kế hoạch triển khai.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ & kinh nghiệm
· Tốt nghiệp đại học các ngành: CNTT, Hệ thống thông tin, Quản trị kinh doanh hoặc tương đương.
· Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm triển khai dự án, trong đó ít nhất 2 năm ở vị trí quản lý.
· Ưu tiên ứng viên từng triển khai phần mềm B2B, hệ thống phân phối, bán lẻ.
· Có kinh nghiệm làm việc với mô hình Agile/Scrum.
Kỹ năng cần có
· Kỹ năng quản lý dự án tốt, theo dõi tiến độ và xử lý linh hoạt.
· Giao tiếp hiệu quả với khách hàng và các phòng ban.
· Khả năng phân tích vấn đề, kiểm soát rủi ro, làm việc có trách nhiệm.
· Thành thạo Jira, Confluence, Excel và các công cụ thuyết trình.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NDS VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương thưởng hấp dẫn theo năng lực
-Du lịch, teambuilding định kỳ
-Thưởng các dịp lễ tết
-Được hưởng lương tháng 13 theo chính sách chung của công ty
- Được khám sức khỏe định kỳ
- Tham gia các khóa đào tạo để phát triển kỹ năng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NDS VIETNAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN NDS VIETNAM

CÔNG TY CỔ PHẦN NDS VIETNAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 14, Tòa nhà Bluesky, Số 01 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

