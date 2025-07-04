Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÙNG MỸ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÙNG MỸ
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 23 Trần Quý Kiên, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
Các công việc khác do cấp trên giao.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1.Bằng cấp chuyên môn
Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành tài chính kế toán
2.Kinh nghiệm:
Từ 03 năm kinh nghiệm trong các công ty lĩnh vực kinh doanh bất động sản.
Biết sử dụng phần mềm kế toán Fast. Hiểu về luật KD bất động sản và các luật thuế liên quan
3.Kỹ năng & Thái độ
Phong cách làm việc chi tiết, cẩn trọng, nhiệt tình, năng động, chịu áp lực công việc.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÙNG MỸ Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ bảo hiểm theo quy định của Nhà nước.
Du lịch hằng năm, teambuilding.
Phụ cấp ăn trưa.
Chế độ thưởng.
Chăm sóc sức khỏe.
Tham gia các chương trình đào tạo của công ty để nâng cao nghiệp vụ.
Tăng lương định kỳ theo năm.
Công tác phí.
Nghỉ phép năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÙNG MỸ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
