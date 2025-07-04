Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÙNG MỸ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 23 Trần Quý Kiên, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Các công việc khác do cấp trên giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1.Bằng cấp chuyên môn

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành tài chính kế toán

2.Kinh nghiệm:

Từ 03 năm kinh nghiệm trong các công ty lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Biết sử dụng phần mềm kế toán Fast. Hiểu về luật KD bất động sản và các luật thuế liên quan

3.Kỹ năng & Thái độ

Phong cách làm việc chi tiết, cẩn trọng, nhiệt tình, năng động, chịu áp lực công việc.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÙNG MỸ Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm theo quy định của Nhà nước.

Du lịch hằng năm, teambuilding.

Phụ cấp ăn trưa.

Chế độ thưởng.

Chăm sóc sức khỏe.

Tham gia các chương trình đào tạo của công ty để nâng cao nghiệp vụ.

Tăng lương định kỳ theo năm.

Công tác phí.

Nghỉ phép năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÙNG MỸ

