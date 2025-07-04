Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH ESSENTIAL DESIGN COLLECTIVE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu

Mức lương 13 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Căn hộ số 00.14, tầng trệt, chung cư Thủ Thiêm Lake View 1, Số 19, đường Tố Hữu, Phường Thủ Thiêm Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

组织与实施公司的会计核算工作，确保账实相符。

- Tổ chức và thực hiện công tác kế toán, đảm bảo số liệu kế toán khớp với thực tế.

编制月度、季度、年度财务报表及管理报告。

- Lập báo cáo tài chính hàng tháng, quý, năm và các báo cáo quản trị.

负责税务申报与合规（VAT、PIT、CIT等），与税务机关协调。

- Thực hiện kê khai thuế và đảm bảo tuân thủ quy định (GTGT, TNCN, TNDN…), làm việc với cơ quan thuế.

审核各类账务凭证、费用报销、收入成本核算。

- Kiểm tra chứng từ kế toán, đối chiếu chi phí, doanh thu – giá vốn.

管理与跟踪固定资产、预付款项、应收应付。

- Quản lý và theo dõi tài sản cố định, công nợ phải thu – phải trả, các khoản tạm ứng.

支持年度审计、银行、税务等外部检查工作。

- Hỗ trợ kiểm toán năm, làm việc với ngân hàng, cơ quan thuế và các bên liên quan khác.

优化会计流程，提高财务信息透明度与效率。

- Đề xuất cải tiến quy trình kế toán, tăng hiệu quả và minh bạch thông tin tài chính.

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

财务、会计相关专业本科以上学历。

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính – Kế toán.

拥有至少3年以上综合会计岗位经验。

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp.

熟悉越南会计准则（VAS）与税法。

- Nắm vững chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) và các luật thuế liên quan.

能操作会计软件（MISA优先），熟练使用Excel。

- Thành thạo phần mềm kế toán (ưu tiên MISA), sử dụng tốt Excel.

工作细心，责任心强，具备良好的沟通与协调能力。

- Cẩn thận, có trách nhiệm cao, kỹ năng giao tiếp và phối hợp tốt.

了解中文，可配合中国审计或财务对接。

- Biết tiếng Trung, có thể phối hợp với kiểm toán hoặc tài chính phía Trung Quốc.

Tại CÔNG TY TNHH ESSENTIAL DESIGN COLLECTIVE Thì Được Hưởng Những Gì

月薪范围：视经验而定。

- Mức lương: tùy theo kinh nghiệm

享有社会保险、医疗保险、年终奖金、13薪等。

- Được đóng BHXH, BHYT, thưởng Tết, lương tháng 13…

公司提供午餐补贴、节日礼金、团队活动等。

- Phụ cấp cơm trưa, thưởng lễ – sinh nhật, team building…

工作环境专业、有发展空间。

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ESSENTIAL DESIGN COLLECTIVE

