Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty TNHH Thiết kế T&T làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Công ty TNHH Thiết kế T&T
Ngày đăng tuyển: 04/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/07/2025
Công ty TNHH Thiết kế T&T

Kỹ sư thiết kế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế Tại Công ty TNHH Thiết kế T&T

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà VPI 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

- Thiết kế mô hình cầu đường theo tiêu chuẩn CIM/BIM Nhật Bản.
• Mô hình 3D cho hạ tầng (cầu, đường, hầm, đê, đập, bến cảng, hệ thống cấp thoát nước...).
• Mô phỏng biện pháp thi công của cầu, đường.
• Diễn họa các phương án.
• Ưu tiên người làm được bản vẽ 2D đường từ phần mềm Civil 3D.
- Nghiên cứu và phát triển các công cụ CIM/BIM trong lĩnh vực hạ tầng giao thông.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Kĩ sư tốt nghiệp chuyên ngành cầu đường.
• Đọc hiểu tốt bản vẽ thiết kế cầu đường.
• Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên
• Ưu tiên biết tiếng Nhật (N3 hoặc giao tiếp được).
• Có kỹ năng quản lý nhiều job cùng lúc, nắm bắt thông tin và chủ động trong công việc.
• Biết sử dụng một trong các phần mềm: Autocad Civil 3D, Revit, Autocad 3D.
• Sử dụng dynamo, C#, Python... là một lợi thế.

Tại Công ty TNHH Thiết kế T&T Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập 20 - 30 triệu
• Ngày nghỉ lễ theo quy định của Việt Nam và 4 ngày nghỉ hè của công ty.
• Overtime tính theo Luật lao động.
• Tham gia bảo hiểm xã hội đầy đủ cho nhân viên trên tổng lương. Ngoài ra có thêm gói bảo hiểm sức khỏe mở rộng và hỗ trợ gói tập sức khỏe cho nhân viên.
• Hỗ trợ học phí cho các khóa học phục vụ cho công việc (khóa học tiếng Nhật, khóa học kỹ thuật, khóa học phần mềm...).
• Review lương: 2 lần/năm, thưởng hè + thưởng tết...
• Du lịch công ty, teambuilding, tiệc sinh nhật hàng tháng và các phúc lợi khác.
• Có cơ hội làm việc tại Nhật đối với những ứng viên có N3 trở lên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thiết kế T&T

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thiết kế T&T

Công ty TNHH Thiết kế T&T

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 13 - Tòa nhà VPI - 167 Trung Kính - Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

