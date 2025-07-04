Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN NOVASKY làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Mức lương 25 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Century Tower - Times City, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

1. Công việc

• Chịu trách nhiệm các hoạt động của phòng Marketing

• Lên ý tưởng phát triển các ấn phẩm, phát triển thương hiệu, các kênh truyền thông của Công ty

• Tham mưu cho Ban Lãnh Đạo về các chiến lược Marketing nhằm thúc đẩy doanh số, đẩy mạnh thương hiệu

• Quản lý, điều động nhân sự để hoàn thành các công việc của đại lý

• Bao quát, thực hiện tốt các sự kiện của Chủ đầu tư

• Liên hệ Agency để đạt được hiệu quả tốt trong công việc

2. Phân mục công việc trong phòng

• Xây dựng kế hoạch, chiến lược Marketing, PR

• Chịu trách nhiệm về nội dung content, lên ý tưởng và duyệt thiết kế, video, ấn phẩm online cho website và tất cả dự án marketing

• Phối hợp cùng với phòng Kinh doanh để xây dựng và triển khai kế hoạch Marketing

3. Nghiên cứu và đánh giá thị trường:

• Thu thập, tổng hợp, phân tích, đánh giá thông tin thị trường, thị hiếu khách hàng, đưa ra đề xuất, kiến nghị

• Theo dõi, phân tích, đánh giá và báo cáo các hoạt động Marketing và đề xuất phương án cải tiến, nâng cao hiệu quả

4. Quản lý & Đào tạo nhân viên:

• Phân bổ công việc cho nhân viên trong phòng hợp lý

• Hướng dẫn, đôn đốc & kiểm tra công việc thuộc phòng mình quản lý nhằm đảm bảo hoàn thành mục tiêu công ty đề ra

• Giao việc, phân quyền, ủy thác, hỗ trợ và hướng dẫn công việc cho nhân viên.

• Quy hoạch, đào tạo, kèm cặp, huấn luyện, động viên và phát triển nhân viên.

• Đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên.

5. Những công việc khác:

• Phối kết hợp với các phòng ban, bộ phận thực hiện các chương trình PR nội bộ thúc đẩy văn hóa doanh nghiệp của Công ty.

• Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo giao

• Tham gia thực hiện các sự kiện nội bộ, sự kiện chiến dịch của Đại lý và Chủ đầu tư

• Quản lý chịu trách nhiệm tài sản phòng Marketing

• Tìm kiếm nhà cung ứng, đơn vị agency, làm ĐNTT nếu cần

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: tối thiểu 03 năm ở vị trí tương đương

1. Về kỹ năng mềm

• Có thái độ tích cực

• Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

• Nhanh nhẹn, trung thực, tự giác, chủ động

• Khả năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc nhóm, gắn kết nhân sự trong phòng

2. Về công việc

• Có khả năng lập kế hoạch, bao quát công việc tốt

• Ứng viên kinh nghiệm làm Trưởng phòng cho Sàn Bất động sản F1 hoặc Chủ đầu tư

• Sáng tạo, chủ động trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN NOVASKY Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cứng 25.000.000 - 35.000.000đ/ tháng (theo năng năng lực và kinh nghiệm) + thưởng doanh thu

• Thưởng dự án, thưởng quý, thưởng hiệu quả hoạt động công việc

• Thưởng lễ, tết, sinh nhật, du lịch, teambuilding hàng năm

• Tham gia đầy đủ chế độ BHXH theo Luật lao động

• Nâng cao chuyên môn nghiệp vụ thường xuyên

• Môi trường làm việc: Năng động, trẻ trung, vô cùng thoải mái

• Review lương 6 tháng/lần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN NOVASKY

