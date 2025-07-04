Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN NOVASKY làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN NOVASKY
Ngày đăng tuyển: 04/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/07/2025
Trưởng phòng Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN NOVASKY

Mức lương
25 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Century Tower

- Times City, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

1. Công việc
• Chịu trách nhiệm các hoạt động của phòng Marketing
• Lên ý tưởng phát triển các ấn phẩm, phát triển thương hiệu, các kênh truyền thông của Công ty
• Tham mưu cho Ban Lãnh Đạo về các chiến lược Marketing nhằm thúc đẩy doanh số, đẩy mạnh thương hiệu
• Quản lý, điều động nhân sự để hoàn thành các công việc của đại lý
• Bao quát, thực hiện tốt các sự kiện của Chủ đầu tư
• Liên hệ Agency để đạt được hiệu quả tốt trong công việc
2. Phân mục công việc trong phòng
• Xây dựng kế hoạch, chiến lược Marketing, PR
• Chịu trách nhiệm về nội dung content, lên ý tưởng và duyệt thiết kế, video, ấn phẩm online cho website và tất cả dự án marketing
• Phối hợp cùng với phòng Kinh doanh để xây dựng và triển khai kế hoạch Marketing
3. Nghiên cứu và đánh giá thị trường:
• Thu thập, tổng hợp, phân tích, đánh giá thông tin thị trường, thị hiếu khách hàng, đưa ra đề xuất, kiến nghị
• Theo dõi, phân tích, đánh giá và báo cáo các hoạt động Marketing và đề xuất phương án cải tiến, nâng cao hiệu quả
4. Quản lý & Đào tạo nhân viên:
• Phân bổ công việc cho nhân viên trong phòng hợp lý
• Hướng dẫn, đôn đốc & kiểm tra công việc thuộc phòng mình quản lý nhằm đảm bảo hoàn thành mục tiêu công ty đề ra
• Giao việc, phân quyền, ủy thác, hỗ trợ và hướng dẫn công việc cho nhân viên.
• Quy hoạch, đào tạo, kèm cặp, huấn luyện, động viên và phát triển nhân viên.
• Đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên.
5. Những công việc khác:
• Phối kết hợp với các phòng ban, bộ phận thực hiện các chương trình PR nội bộ thúc đẩy văn hóa doanh nghiệp của Công ty.
• Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo giao
• Tham gia thực hiện các sự kiện nội bộ, sự kiện chiến dịch của Đại lý và Chủ đầu tư
• Quản lý chịu trách nhiệm tài sản phòng Marketing
• Tìm kiếm nhà cung ứng, đơn vị agency, làm ĐNTT nếu cần

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: tối thiểu 03 năm ở vị trí tương đương
1. Về kỹ năng mềm
• Có thái độ tích cực
• Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
• Nhanh nhẹn, trung thực, tự giác, chủ động
• Khả năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc nhóm, gắn kết nhân sự trong phòng
2. Về công việc
• Có khả năng lập kế hoạch, bao quát công việc tốt
• Ứng viên kinh nghiệm làm Trưởng phòng cho Sàn Bất động sản F1 hoặc Chủ đầu tư
• Sáng tạo, chủ động trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN NOVASKY Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cứng 25.000.000 - 35.000.000đ/ tháng (theo năng năng lực và kinh nghiệm) + thưởng doanh thu
• Thưởng dự án, thưởng quý, thưởng hiệu quả hoạt động công việc
• Thưởng lễ, tết, sinh nhật, du lịch, teambuilding hàng năm
• Tham gia đầy đủ chế độ BHXH theo Luật lao động
• Nâng cao chuyên môn nghiệp vụ thường xuyên
• Môi trường làm việc: Năng động, trẻ trung, vô cùng thoải mái
• Review lương 6 tháng/lần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN NOVASKY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Unit 10, Tầng 10, toà nhà Century Tower, số 458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

