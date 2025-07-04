Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN INOX DIỆU THỊNH làm việc tại Long An thu nhập 14 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN INOX DIỆU THỊNH
- Long An: Lô G02, ĐT 823B, CCN Đức Thuận, Mỹ Hạnh Bắc, Đức Hoà, Huyện Đức Hòa
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 14 - 18 Triệu
I. SỔ SÁCH KẾ TOÁN
Kiểm tra chứng từ đầu vào & thông tin pháp lý hóa đơn, hợp đồng
Xuất hóa đơn bán hàng điện tử trên phần mềm Misa
Hạch toán & cập nhật lên phần mềm kế toán (Misa): hóa đơn mua hàng, dịch vụ; chứng từ nhập khẩu hàng hóa, chứng từ ngân hàng, phân bổ chi phí, khấu hao TSCĐ, CCDC; lương và BHXH; kiểm tra phần hạch toán.
Cập nhật, theo dõi chi tiết công nợ phải thu, phải trả; tiền vay ngân hàng; lập bảng kê tờ khai XNK, theo dõi thanh toán quốc tế, lập bảng theo dõi TSCĐ, CCDC; cập nhật file theo dõi hợp đồng nhà cung cấp, khách hàng; cập nhật file đường link hóa đơn điện tử, doanh thu, cập nhật file theo dõi chứng từ ngân hàng còn thiếu.
Làm bảng lương: Tập hợp file chấm công, file đóng Bảo hiểm, bảng thông báo kết quả đóng BHXH, giảm trừ gia cảnh, danh sách MST TNCN, danh sách tham gia công đoàn từ phòng hành chính cung cấp, tính lương theo số lương CK.
Tính giá thành: Tính giá thành hàng tháng.
II. BÁO CÁO THUẾ
Lập tờ khai thuế hàng tháng, trình duyệt, nộp, lưu tờ khai file mềm: Thuế GTGT, thuế TNCN
Nộp thuế TNDN tạm tính quý: Tính và trình đề xuất, nộp thuế TNDN tạm tính quý
Lập báo cáo năm, trình duyệt, nộp, lưu hồ sơ: Báo cáo Tài chính, Báo cáo quyết toán thuế TNDN, Quyết toán thuế TNCN
Nộp báo cáo cho cơ quan nhà nước
III. BÁO CÁO ĐỐI CHIẾU SỐ LIỆU
Chênh lệch tồn kho & thực tế
Chênh lệch quỹ TM
Đối chiếu công nợ quốc tế & trong nước
IV. HỒ SƠ HOÀN THUẾ
Hồ sơ hoàn thuế GTGT
V. LƯU TRỮ CHỨNG TỪ
Lọc, phân loại và lưu trữ chứng từ kế toán đầy đủ theo quy định
Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
2. Kinh nghiệm: tối thiểu 3 năm ở vị trí tương đương và tối thiểu 01 năm làm việc cho nhà máy, công ty về lĩnh vực sản xuất.
3. Kiến thức cần thiết
• Kiến thức về nghiệp vụ kế toán, luật kế toán, thuế.
• Kỹ năng lập kế hoạch và giám sát công việc
• Tổng hợp và phân tích số liệu
• Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống
4. Kỹ năng cần thiết
• Chịu được áp lực cao trong công việc.
• Sử dụng thành thạo phần mềm Misa hoặc các phần mềm kế toán khác tương tự
• Sử dụng thành thạo phần mềm tin học văn phòng (Word, Excel, Power Point,...)
• Có tinh thần học hỏi, trách nhiệm, tự chủ trong các công việc được phân công.
5. Phẩm chất
• Cẩn thận, tỉ mỉ, chỉn chu, trung thực, hòa nhã, năng động.
• Bảo mật & chịu được áp lực công việc cao
6. Không yêu cầu ngoại ngữ
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN INOX DIỆU THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia đầy đủ chế độ BHXH và phép năm theo quy định
12 ngày phép/năm, được hoàn phép năm không sử dụng
Cơm trưa nhà máy
Có xe đưa đón từ Q.Tân Bình qua các tuyến Q12, Hóc Môn (HCM)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN INOX DIỆU THỊNH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI