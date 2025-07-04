Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN INOX DIỆU THỊNH làm việc tại Long An thu nhập 14 - 18 Triệu

Mức lương 14 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Long An: Lô G02, ĐT 823B, CCN Đức Thuận, Mỹ Hạnh Bắc, Đức Hoà, Huyện Đức Hòa

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 14 - 18 Triệu

I. SỔ SÁCH KẾ TOÁN

Kiểm tra chứng từ đầu vào & thông tin pháp lý hóa đơn, hợp đồng

Xuất hóa đơn bán hàng điện tử trên phần mềm Misa

Hạch toán & cập nhật lên phần mềm kế toán (Misa): hóa đơn mua hàng, dịch vụ; chứng từ nhập khẩu hàng hóa, chứng từ ngân hàng, phân bổ chi phí, khấu hao TSCĐ, CCDC; lương và BHXH; kiểm tra phần hạch toán.

Cập nhật, theo dõi chi tiết công nợ phải thu, phải trả; tiền vay ngân hàng; lập bảng kê tờ khai XNK, theo dõi thanh toán quốc tế, lập bảng theo dõi TSCĐ, CCDC; cập nhật file theo dõi hợp đồng nhà cung cấp, khách hàng; cập nhật file đường link hóa đơn điện tử, doanh thu, cập nhật file theo dõi chứng từ ngân hàng còn thiếu.

Làm bảng lương: Tập hợp file chấm công, file đóng Bảo hiểm, bảng thông báo kết quả đóng BHXH, giảm trừ gia cảnh, danh sách MST TNCN, danh sách tham gia công đoàn từ phòng hành chính cung cấp, tính lương theo số lương CK.

Tính giá thành: Tính giá thành hàng tháng.

II. BÁO CÁO THUẾ

Lập tờ khai thuế hàng tháng, trình duyệt, nộp, lưu tờ khai file mềm: Thuế GTGT, thuế TNCN

Nộp thuế TNDN tạm tính quý: Tính và trình đề xuất, nộp thuế TNDN tạm tính quý

Lập báo cáo năm, trình duyệt, nộp, lưu hồ sơ: Báo cáo Tài chính, Báo cáo quyết toán thuế TNDN, Quyết toán thuế TNCN

Nộp báo cáo cho cơ quan nhà nước

III. BÁO CÁO ĐỐI CHIẾU SỐ LIỆU

Chênh lệch tồn kho & thực tế

Chênh lệch quỹ TM

Đối chiếu công nợ quốc tế & trong nước

IV. HỒ SƠ HOÀN THUẾ

Hồ sơ hoàn thuế GTGT

V. LƯU TRỮ CHỨNG TỪ

Lọc, phân loại và lưu trữ chứng từ kế toán đầy đủ theo quy định

Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Bằng cấp, Chứng chỉ: Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên chuyên ngành kế toán/ tài chính;

2. Kinh nghiệm: tối thiểu 3 năm ở vị trí tương đương và tối thiểu 01 năm làm việc cho nhà máy, công ty về lĩnh vực sản xuất.

3. Kiến thức cần thiết

• Kiến thức về nghiệp vụ kế toán, luật kế toán, thuế.

• Kỹ năng lập kế hoạch và giám sát công việc

• Tổng hợp và phân tích số liệu

• Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống

4. Kỹ năng cần thiết

• Chịu được áp lực cao trong công việc.

• Sử dụng thành thạo phần mềm Misa hoặc các phần mềm kế toán khác tương tự

• Sử dụng thành thạo phần mềm tin học văn phòng (Word, Excel, Power Point,...)

• Có tinh thần học hỏi, trách nhiệm, tự chủ trong các công việc được phân công.

5. Phẩm chất

• Cẩn thận, tỉ mỉ, chỉn chu, trung thực, hòa nhã, năng động.

• Bảo mật & chịu được áp lực công việc cao

6. Không yêu cầu ngoại ngữ

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN INOX DIỆU THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

Thương tháng 13, thưởng hiệu quả kinh doanh

Tham gia đầy đủ chế độ BHXH và phép năm theo quy định

12 ngày phép/năm, được hoàn phép năm không sử dụng

Cơm trưa nhà máy

Có xe đưa đón từ Q.Tân Bình qua các tuyến Q12, Hóc Môn (HCM)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN INOX DIỆU THỊNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin