Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN FLAMINGO HOLDING GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 24 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý tài sản, CCDC được giao.

- Kiểm soát tiến độ phê duyệt mẫu vật liệu, phê duyệt bản vẽ triển khai thi công - shopdrawing của FARC.

- Tham gia nghiệm thu vật liệu đầu vào, sản phẩm đồ rời theo đúng yêu cầu thiết kế, quy định của dự án.

- Nắm vững tất cả các bản vẽ kiến trúc, nội thất để kịp thời cảnh báo đến FARC và TNGS XD/ TNGS MEP nếu bản vẽ kết cấu và MEP ảnh hưởng đến hoàn thiện kiến trúc, nội thất và công năng sử dụng.

- Đề nghị Chủ đầu tư/ FARC tổ chức điều chỉnh thiết kế/ khối lượng thi công khi phát hiện sai sót, bất hợp lý về thiết kế sai khác về phạm vi thi công trong hợp đồng.

- Báo cáo TNGS/ TV GSTr/ Ban QLDA/FCONS về các vi phạm của Nhà thầu khi có dấu hiệu, kết quả vi phạm về tiến độ hạng mục xây dựng, chất lượng xây dựng, khối lượng thi công xây dựng, biện pháp thi công không đảm bảo an toàn lao động và phòng chống cháy nổ có nguy cơ mất an toàn lao động, vệ sinh môi trường,… Tham mưu, đề xuất đến TNGS XD/ Tư vấn giám sát trưởng về việc yêu cầu NT tạm dừng thi công cho đến khi khắc phục các lỗi trên.

- Thực hiện công tác giám sát thi công xây dựng công trình phần hoàn thiện và nội thất

- Tham gia các cuộc họp giao ban của Dự án, của Đoàn TVGS, tham mưu cho TN GSXD/ TV GSTr về cách giải quyết các vướng mắc để báo cáo Ban QLDA giải quyết các vấn đề liên quan đến Dự án.

- Tham mưu/ Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất cho TN TVGS/ TV GSTr, Ban Lãnh đạo FCONS/ Tập Đoàn, Ban QLDA theo quy định

- Phối hợp công việc với các đơn vị khác.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Học vấn: Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học chuyên ngành Kiến trúc, nội thất…

- Kinh nghiệm công tác: Có từ 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Đã tham gia hoàn thiện khách sạn, căn hộ cao cấp, Trung tâm thương mại và dịch vụ, …

- Ưu tiên có chứng chỉ hành nghề giám sát Xây dựng dân dụng hạng 2 trở lên.

- Nắm vững các nghiệp vụ Quản lý thi công xây dựng.

- Nắm vững và am hiểu các quy định về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; các quy chuẩn và tiêu chuẩn hiện hành được áp dụng cho hoàn thiện công trình xây dựng/ dự án

- Thành thạo tin học văn phòng, các phần mềm kỹ thuật Autocad, Project...

- Có kiến thức kiến trúc, nội thất và các loại vật liệu hoàn thiện

- Tiếng anh: Cơ bản.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FLAMINGO HOLDING GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Thỏa thuận theo năng lực

- Tháng lương 13,14,15 tùy theo tình hình kinh doanh & Đánh giá năng lực

- Du lịch nghỉ mát hàng năm

- Sử dụng dịch vụ nội bộ, thưởng ngày lễ, quà lễ/sinh nhật/kỷ niệm…

- Đóng bảo hiểm theo quy định: BHYT, BHXH, BHTN theo luật Lao động Việt Nam

- Được tham gia các khóa đào tạo chuyên nghiệp trong và ngoài công ty, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ và phát triển toàn diện.

- Môi trường làm việc năng động, khuyến khích đóng góp ý kiến cho sự phát triển chung, hướng tới phát triển toàn diện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FLAMINGO HOLDING GROUP

