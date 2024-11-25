Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH AQUA HOUSE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại CÔNG TY TNHH AQUA HOUSE
Mức lương
1 - 2 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 31 Đường Hưng Phước 3, phường Tân Phong, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 1 - 2 Triệu
Tiếp nhận danh sách khách hàng tiềm năng từ quản lý và thực hiện giới thiệu sản phẩm/dịch vụ.
Lập báo cáo danh sách khách hàng tiềm năng và kết quả làm việc hằng ngày.
Hỗ trợ đội ngũ kinh doanh trong việc chuẩn bị danh sách khách hàng, tài liệu giới thiệu sản phẩm.
Tham gia các buổi đào tạo nội bộ, nâng cao kiến thức về sản phẩm, dịch vụ và quy trình làm việc.
Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên mới tốt nghiệp hoặc sinh viên năm 3, năm 4
Năng động, nhiệt tình và linh hoạt trong công việc.
Có tư duy và thái độ làm việc tốt, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
Có Laptop cá nhân.
Ưu tiên ứng viên có thể đi làm ngay
Tại CÔNG TY TNHH AQUA HOUSE Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc:
Thứ 2 – Thứ 6: 08h00 – 17h00 (Nghỉ trưa 1h00)
– Hỗ trợ số liệu làm Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp.
– Hỗ trợ Mộc Đỏ.
– Được tham các khóa đào tạo chuyên nghiệp, các sự kiện của Công ty.
– Cơ hội trải nghiệm thực tế, đào tạo trở thành nhân viên chính thức sau khi kết thúc thực tập.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AQUA HOUSE
