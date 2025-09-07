Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu

Mức lương 14 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Quận 1, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 14 - 20 Triệu

Tổ chức các hoạt động nghiệp vụ ở kho và đòi hỏi nhân viên thuộc quyền phải thực hiện trách nhiệm của họ.

- Được quyền tạm ngưng xuất nhập khi phát hiện chứng từ không hợp lệ, không hợp lý hoặc phát hiện chất lượng vật tư, hàng hoá không đúng chủng loại hoặc không đạt chất lượng ngoại quan

- Được quyền yêu cầu bốc xếp, xe nâng, bảo vệ phối hợp thực hiện chức năng khi có nhu cầu

- Tổ chức nhập xuất, sắp xếp, bảo quản vật tư hàng hóa được phân công theo chức năng.

- Quản lý, ghi chép, báo cáo sổ sách chứng từ theo qui định Cty.

- Tổ chức sắp xếp các hàng hoá trong kho ngăn nắp gọn gàng, khoa học, dễ tìm

- Kiểm tra an toàn PCCC, kiểm tra chất lượng ngoại quan hàng hóa

- Kiểm tra và ký Phiếu xuất – nhập hàng ngày.

- báo cáo thông kê hàng hóa nhập xuất trong ngày.

- Kiễm tra kho bãi cuối ngày, kết thúc công việc trong ngày.

- Tổ chức kiểm kê 6 tháng đầu năm, kiểm kê cuối năm theo kế hoạch

- Ghi chép chứng từ, sắp xếp bảo quản hàng hoá.

Với Mức Lương 14 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính : Nam

· Trình độ chuyên môn : Trung cấp QL kho.

· Kiến thức: Am hiểu nghiệp vụ quản lý kho, sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.

· Kỹ năng: Giám sát chặt chẽ qui định, qui trình, thủ tục,..liên quan đến xuất nhập kho.

· Tố chất: Có sức khoẻ tốt, trung thực, nhanh nhẹn, có khả năng làm việc với áp lực cao.

· Kỹ năng làm việc độc lập / phối hợp nhóm hiệu quả

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL Thì Được Hưởng Những Gì

· Lương thỏa thuận theo năng lực (từ 13 triệu)

· Từ 3- 6 tháng xét tăng lương 1 lần

· Chế độ thâm niên cao: từ tháng thứ 13 trở đi mỗi năm được thưởng thêm 3% lương thâm niên.

· Cơ hội thăng tiến cao

· Có chỗ ở khi nhân viên ở xa

· Khen thưởng tuần / tháng / năm và khi có đóng góp xây dựng Tập đoàn

· Phụ cấp trách nhiệm (theo từng bộ phận)

· Chế độ thăm hỏi, hiếu hỉ, sinh nhật.

BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin