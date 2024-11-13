Tuyển Thực Tập Sinh Nhân Sự thu nhập 2 - 3 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Viwaseen, số 48 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Triển khai các hoạt động Tuyển dụng: Đăng tuyển, sàng lọc ứng viên thông qua các kênh online và offline; Tổ chức phỏng vấn, đánh giá ứng viên; Đàm phán, trình xin phê duyệt tuyển dụng theo quy định; theo kế hoạch định biên nhân sự và đảm bảo các yêu cầu về tuyển dụng: số lượng, chất lượng & tiến độ

Triển khai thực hiện các công cụ, phương pháp tuyển dụng và đóng góp đề xuất cải tiến quy trình tuyển dụng hấp dẫn cạnh tranh thị trường ngành công nghệ

Tham gia hỗ trợ Giám đốc Nhân sự/Ban Đối ngoại trong việc xây dựng thương hiệu Tuyển Dụng, xây dựng, triển khai và thực hiện các chính sách, quy trình, hướng dẫn công việc liên quan đến tuyển dụng.

Phối hợp thực hiện các hoạt động nâng cao trải nghiệm tuyển dụng, nâng cao chất lượng môi trường làm việc tại công ty

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đang là sinh viên năm 4/Chờ bằng chuyên ngành Quản trị Nhân lực, Quản trị kinh doanh, Marketing, Truyền thông ...

Mạnh về khả năng xây dựng Employer Branding

Có khả năng viết content, các công cụ thiết kế cơ bản

Có hiểu biết về thị trường lao động ngành IT là một điểm cộng

Khả năng giao tiếp, thuyết phục tốt

Năng động, nhiệt huyết, có khả năng teamwork cũng như làm việc độc lập tốt.

Chủ động, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc.

Tại Công ty cổ phần Công nghệ IDT Inc Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương + Phụ cấp

Được đào tạo bài bản bởi HRM, lộ trình thăng tiến rõ ràng

Được tiếp cận và phát triển trong môi trường công ty công nghệ

Hỗ trợ dấu thực tập (bao gồm cả các ngành khác IT nếu cần)

Thời gian Thực tập chỉ 3 tháng, sau đó sẽ được review lên thử việc và chính thức.

chỉ 3 tháng

Thưởng thâm niên, Thưởng các ngày lễ, sinh nhật CBNV, sinh nhật Công ty,...

Ăn trưa tại công ty, tham gia Happy Morning, Party hàng tháng...

Đóng BHXH, BHYT và đầy đủ các chế độ phúc lợi của công ty, nghỉ phép 12 ngày/năm khi lên chính thức

Tham gia khám phá những vùng đất mới với du lịch resort cao cấp

Môi trường làm việc trẻ trung, thoải mái, bình đẳng, đam mê, máu lửa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Công nghệ IDT Inc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin